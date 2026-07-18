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皮膚凸起黑點會傳染！網曝「曾看人狂摳」嚇壞　醫示警：還生小疣

▲▼手指凸起冒黑點！網崩潰「自挖到流血」　醫示警：會傳染生小疣。（圖／吳仁欽醫師授權提供）

▲醫師提醒，病毒疣不僅會傳染、會變大、還會生小疣。（圖／吳仁欽醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

皮膚上冒出帶有黑點的凸起物，不僅引發恐慌，更有網友崩潰分享，曾在健身房目睹客人狂摳手上的病灶，直呼超可怕！皮膚科診所院長吳仁欽發文破解「病毒疣」的迷思，指出這些像芝麻的黑點其實是「血栓化的微血管」。他表示，單純摸一下就中鏢的機率極低，但也示警，若習慣性去摳抓，不僅會傳染變大，甚至還會向外蔓延生出「小疣」。

從照片中清晰可見，病毒疣會在手指等皮膚表面形成微凸的粗糙顆粒，伴隨角質增厚的不規則病灶，且中心處往往夾雜著密密麻麻的細小黑點。吳仁欽醫師解釋，許多人看到這些黑點就陷入恐慌，但這並不是病毒在開趴，而是病毒刺激表皮不正常增生，導致底下的微血管扭曲糾結，當血液堵住、氧化變黑後所形成的現象。他打趣形容，這些黑點其實是「血管的遺照」。

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針對外界擔心「摸一下就會傳染」的疑慮，吳仁欽呼籲民眾「別自己嚇自己！」他說明，病毒疣要成功感染，必須同時具備「角質層破損」、「病毒量夠」以及「接觸夠久」這3大要素，因此單純的短暫輕觸，傳染機率其實很低。

真正高風險的傳染途徑，其實是所謂的「深度接觸」。吳仁欽點名，像是習慣性地去摳、抓病灶，或是與他人共用指甲刀，甚至在游泳池光腳踩地板，都容易讓病毒趁虛而入。

這篇衛教貼文也釣出一票苦主分享慘痛經驗。有家長無奈表示：「我家兒子也是跟學校去運動中心的游泳池，幾次下來就中了病毒疣，後來看皮膚科冷凍治療半年才好」、「我兒子長在腳底，冷凍治療過一次然後好了又長」。還有網友透露：「小時候長過，自己挖一挖，挖到流血就掉了」、「其實很容易傳染，念書時室友手指有幾顆，跟我借過隨身聽，後來我手指也跟著長」。

吳仁欽提醒，病毒疣不僅會傳染、會變大，還會向外蔓延生出小疣（衛星病灶），拖得越久就越難根治。建議民眾若發現皮膚異狀，應盡早尋求專業醫師處理比較實在。

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關鍵字： 病毒疣 傳染 皮膚科 吳仁欽醫師 微血管

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