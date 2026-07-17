快訊／中聯案下架油增逾30噸　陳時中：誰犯錯就辦誰

▲中聯致癌油案延燒，各地衛生局持續監督受影響油品下架情形。（圖／台中市政府提供）

記者邱俊吉／台北報導

中聯致癌油案持續延燒，今未新增受影響的業者與品項，下架油品重量則增逾30公噸，累計達7743.9噸。針對此案，台北市市長蔣萬安呼籲民眾上街頭，抗議中央針對中聯致癌油案處理不力；行政院政務委員陳時中則稱，若事件涉及違法或失職，「有誰犯錯，那就辦誰」，政府不會包庇任何人。

陳時中今出席衛福部活動時說，此案相關責任均應依法釐清，但他認為，這起事件不只是個案問題，更反映制度面仍有待檢討。

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針對法規，陳時中說，現行法規過去對於異常情況的通報機制，並沒有明確的定義，後續追蹤檢驗的相關規範也不夠完整，這些都可能是制度上的漏洞，此次事件凸顯相關制度仍有精進空間。

陳時中表示，食品安全管理應從後市場查驗一路延伸到源頭管理，各環節都必須各自善盡責任並落實把關，才能建立完整的食安防線。

陳時中強調，若檢視後發現法規確實存在缺失，未來就應透過修法補強，讓制度更加周延、完整，避免類似問題再次發生。



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▲中聯致癌油案，食藥署今更新下游流向圖。（圖／食藥署提供）