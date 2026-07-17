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脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

肝,肝臟,肝炎。（圖／記者趙于婷攝）

▲脂肪肝單靠運動能逆轉！醫警告「別等到肝臟結疤」。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

脂肪肝別拖到結疤才後悔！許多人健檢報告上出現「脂肪肝」紅字，總覺得不痛不癢而置之不理，或以為必須痛苦節食才能改善。對此，復健科醫師王思恒引述最新醫學研究打破迷思，指出只要透過有氧、重訓或高強度間歇等3種運動，不用挨餓，持續8週就能有效將肝臟裡的油「洗掉」。

純運動不節食　8週有效逆轉「肝包油」

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台灣中年族群中，非酒精性脂肪肝的比例相當高，堪稱「隨便抓都是一大把」。王思恒醫師在粉專「一分鐘健身教室」發文指出，多數人對脂肪肝的印象往往是沒藥醫、只能少吃多動，甚至有患者抱怨「連飯都不太敢吃了，結果還是一樣」。為了解答「不靠少吃，光靠運動到底能不能救肝」的疑惑，他分享了一項特別剔除運動加節食組別，僅保留純運動的最新醫學分析。

這項研究的結果相當驚人。分析指出，不論是進行有氧運動、重量訓練，還是高強度間歇運動（HIIT），只要每週維持3次，並持續8週以上，光是動起來，肝臟的脂肪含量就明顯下降。不僅如此，代表肝臟發炎程度的肝指數（AST、ALT）也跟著往下降，就連內臟脂肪、胰島素阻抗與體重都同步獲得改善。

增強燃脂爐壓制發炎　醫警告：洗得掉油洗不掉疤

為什麼「光是運動」就能帶來顯著改變？王思恒解釋，運動會逼迫肌肉長出更多細胞裡的脂肪燃燒爐「粒線體」，進而提高身體燃燒脂肪的能力，同時把肝臟的慢性發炎壓制下來。然而，這篇研究最關鍵的提醒在於：「運動洗得掉油，卻洗不掉已經結的疤。」

王思恒強調，運動雖然能降低肝臟脂肪和發炎指數，但對於肝臟已經結疤、變硬的「肝纖維化」階段，能幫的忙其實非常有限。脂肪肝最可怕之處，在於初期完全無感，這卻是肝臟一步步走向發炎、結疤、肝硬化，甚至演變成肝癌的起點。

他呼籲，如果目前的狀態還停留在單純的肝包油階段，趕快動起來都還能逆轉；只要是自己能持續做下去的運動，就是對肝臟最好的拯救方式。

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