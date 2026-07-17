雞排也上榜！泌尿醫警告：常吃3宵夜「下面越來越沒力」

▲高油、高糖及高熱量食物容易引發肥胖、增加血管負擔，進而影響性功能。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「醫師，我才40歲出頭，怎麼感覺跟以前不太一樣了？」不少男性步入中年後，常在泌尿科門診發出這樣的無奈感嘆，以為是歲月催人老，但其實凶手可能藏在你每天的宵夜習慣裡！泌尿科醫師戴定恩點名「小兄弟最怕」的3款宵夜，其中包括一票台人最愛的鹹酥雞和珍奶，長期吃下來不僅肚子變大，還會讓下面越來越沒力。

戴定恩醫師在粉專發文直言，很多人以為性功能變差是因為老了，但門診中更常看到的其實是熬夜、缺乏運動、肥胖，以及不知不覺養成的壞習慣。他特別盤點出「3種最傷小兄弟」的宵夜，呼籲男性朋友別為了貪圖一時口腹之慾而犧牲實力：

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1. 鹹酥雞、燒烤類

這類食物雖然香氣逼人，但大多屬於高油脂與高熱量。戴定恩警告，長期攝取容易造成肥胖、高血脂，進而增加血管阻塞的風險。他一針見血地點出：「勃起功能說穿了就是血管功能」，當血流不順暢，小兄弟自然也很難發揮實力。

2. 珍珠奶茶、手搖飲

別以為只是喝杯飲料沒什麼！戴定恩解釋，高糖分飲食容易讓血糖飆升，長期下來會增加胰島素阻抗與罹患糖尿病的風險，而糖尿病正是造成勃起功能障礙的重要原因之一。他透露，不少患者因為性功能問題求診時，其實血糖早就已經亮起紅燈。

3. 啤酒

下班後來杯冰涼啤酒雖然暢快，但酒精加上高熱量，往往是肚子越來越大的元凶。戴定恩提醒，長期過量飲酒不僅可能影響男性荷爾蒙，還可能損害神經與血管功能，讓辦事變得「越來越力不從心」。

如果半夜真的餓到受不了該怎麼辦？戴定恩也給出替代方案，建議肚子餓時可以選擇生菜沙拉（醬料少量）、燙青菜、小番茄、小黃瓜、菇類、無糖豆漿、蒟蒻製品、茶葉蛋，或是水煮雞胸肉等低脂蛋白質。他強調，這些食物熱量較低、飽足感不錯，相對不容易引發肥胖與代謝問題。