9歲童腹痛「15公分腫瘤」侵犯大腸　醫示警6症狀：別當腸胃炎

▲男童的電腦斷層影像顯示腹腔內有一顆直徑15公分的巨大腫瘤。（圖／台北慈院提供）

記者邱俊吉／台北報導

9歲男童反覆腹痛超過一年，家人以為只是一般腸胃問題，但他腹痛到無法吃飯、睡覺，就醫才發現腹中藏有15公分的大腫瘤，且已侵犯部分大腸；醫療團隊以傳統開腹手術完整切除，術後透過基因檢測確認為罕見惡性腫瘤，再施以標靶治療，目前已3個月未見復發。

收治病例的台北慈濟醫院兒科部主治醫師李致任說，該男童一年多來數度腹痛，多次在診所就醫，被當成一般腹痛治療，但日前症狀加劇，甚至影響飲食及睡眠，轉至該院後，經觸診發現左上腹有異常腫塊，再以電腦斷層檢查，確認腹腔內有一顆直徑15公分巨大腫瘤，因體積過大，已侵犯部分橫結腸，無法採微創方式，只能以傳統開腹手術完整切除。

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進一步病理檢查，發現該童罹患「上皮樣炎性肌纖維母細胞腫瘤」，屬兒童腹部少見的中度惡性肉瘤，本質仍屬癌症；再以世代基因定序（NGS）檢測，發現其帶有RANBP2-ALK融合基因突變，故術後安排標靶藥物治療並密切追蹤，目前恢復良好，生活及精神狀況均未受明顯影響。

李致任表示，炎性肌纖維母細胞腫瘤多因後天基因突變造成，與家族病史或生活習慣無關，好發於嬰幼兒及青少年；由於腫瘤長在腹腔內，可能出現反覆腹痛、持續嘔吐、體重下降、反覆發燒、貧血或排便習慣改變，但許多孩子只會喊肚子痛，容易被誤認為腸胃炎或消化不良，導致確診時常已相當巨大，若延誤治療，可能引發腸阻塞、腫瘤破裂、腹腔感染、嚴重出血，甚至危及生命。

針對相關治療，李致任說，目前仍以完整手術切除為主，再依病理、基因檢測決定是否追加藥物治療；此外，這類腫瘤整體復發率約15%至30%，若帶有RANBP2-ALK基因突變，復發率可能超過80%，所幸近年ALK標靶藥物問世，能顯著提升疾病控制效果。

李致任提醒，若孩子長期或反覆腹痛一直未改善，家長應提高警覺，洗澡時也可順手摸摸腹部是否有異常腫塊，及早就醫，才能把握治療時機。