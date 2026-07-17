躲過毒油就沒事？營養師點名「4飲食地雷」比吃一次更傷

▲營養師示警「常吃燒焦與油炸食物、常用反覆加熱油、蔬果攝取不足」等長期累積的習慣更傷身。（示意圖／彰化縣衛生局提供）

記者李佳蓉／綜合報導

近期中聯致癌油食安風暴引發社會高度關注，不少民眾心慌慌，急著想問「家裡的油是不是都不能用了？」、「以前吃到怎麼辦？」。對此，營養師廖欣儀直言，不需要因為一則新聞就過度恐慌，比起單一次的食安危機，平時錯誤的用油習慣其實更可怕！她盤點日常「4大地雷習慣」，提醒民眾與其焦慮，不如先審視自己每天累積下來的飲食習慣。

針對部分新聞提及油品驗出「苯駢芘」，營養師廖欣儀在粉專發文解釋，這是一種多環芳香烴，在油脂高溫加熱、燒烤或食物燒焦時就可能產生，長期大量暴露確實會增加健康風險。但食安事件發生後，她建議民眾先冷靜下來，並跟著做以下3件事自保：

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1. 先確認是否屬於公告回收產品

廖欣儀呼籲，不要看到新聞就把家裡所有油都丟掉。應先確認品牌、產品名稱與批號是否在政府公告的回收名單內，若不在名單中，就無須因為擔憂而全部淘汰。

2. 絕對不要反覆高溫使用同一鍋油

她強調，即使買的不是問題油，油品只要經過反覆高溫油炸就容易劣化，進而產生較多氧化物質與有害化合物。她強烈建議，炸過的油千萬別一直重複使用，一旦發現「油色變深、冒煙、有異味」就該立刻停用。

3. 日常烹調方式，比單一次事件更重要

廖欣儀點出，偶爾一次接觸到風險，通常不至於立即造成健康問題，真正傷身的往往是長期累積下來的4大飲食習慣：經常吃燒焦食物、常吃高溫油炸食品、經常使用反覆加熱的炸油，以及蔬菜、水果攝取不足。

廖欣儀表示，如果平常飲食均衡、蔬果充足且烹調方式多元，其實不用過度焦慮。她也分享自己的日常用油訣竅：買油時應選擇來源清楚、合格檢驗的油品，且「避免一次買太大桶」，開封後盡快使用完畢；存放時務必放在陰涼、避光、遠離高溫的地方。

在飲食上，廖欣儀建議盡量減少油炸，多改用蒸、煮、燉、滷、清炒等烹調方式。最後她也提醒，食品攝取要多樣化，不要長期依賴同一種油或同一種加工食品，選擇合格產品加上正確保存，再搭配均衡飲食，才是降低風險、照顧健康最實際的方法。