長庚蒐集千人糞便建立本土資料庫　AI預測解碼腸道年齡

▲長庚建立台灣本土「全年齡腸道微菌資料庫」（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸道微菌和腸胃、代謝、神經退化、心腎血管等各種疾病密切相關，也是近年全球精準醫療的重要研究焦點。長庚醫療體系微菌治療中心今（17）日宣布，完成台灣首項涵蓋0至93歲的「全年齡腸道微菌資料庫」並開發AI「腸道微菌年齡」預測模型，為個人化健康管理與精準微菌醫療奠定基礎。

長庚微菌治療中心副主任葉元鳴表示，本研究共納入1,005位台灣受試者，依年齡分為十個族群分析。結果顯示，人體腸道菌相會隨年齡改變，其中嬰幼兒至兒童期是菌相建立最關鍵階段。嬰幼兒以雙歧桿菌屬(Bifidobacterium)為優勢菌群，隨著成長，糞桿菌屬(Faecalibacterium)、擬桿菌屬(Bacteroides)及布勞特氏菌屬(Blautia)等成熟菌群逐漸增加，呈現台灣民眾特有的腸道微生態演變歷程。

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林口長庚醫院副院長邱政洵表示，腸道微菌過去研究多以歐美族群為主，但其飲食、生活型態差異大，結果未必適用於台灣。建立跨越生命全期的台灣本土腸道微菌資料，才能成為疾病風險評估、健康老化及精準醫療的重要基礎。

▲長庚微菌治療中心主任李柏賢（右二）說明腸道微菌臨床應用。（圖／記者洪巧藍攝）



在臨床方面，長庚微菌治療中心主任李柏賢表示，長庚微菌移植(FMT)累積治療與研究經驗已突破430例，建立國內最完整的臨床資料庫之一。針對復發性困難梭菌感染(rCDI)，單次微菌移植成功率達91%，顯示台灣微菌治療技術已具國際競爭力。目前FMT已常規應用於rCDI，並持續探索在自閉症類群障礙、潰瘍性結腸炎、發炎性腸道疾病及移植物抗宿主病等疾病的應用潛力。

長庚微菌治療中心同步運用人工智慧分析腸道菌相中會隨年齡改變的規律性特徵，包括不同菌群的相對比例、整體菌相結構及菌相成熟度變化，開發「腸道微菌年齡」預測模型，其中以XGBoost模型表現最佳，平均絕對誤差為11.56年。

葉元鳴表示，成人腸道菌相中存在可由AI辨識的年齡訊號，這代表腸道微菌可能反映部分生理老化與生活型態相關特徵。不過，目前此模型仍屬研究階段，尚不能作為個人健康年齡判定、疾病風險預測或臨床診斷工具。未來仍需透過外部資料驗證、長期追蹤研究及臨床資料整合，進一步確認其在健康管理、生活型態調整及長期健康追蹤中的應用價值。

長庚微菌治療中心副主任陳建彰提醒，維持健康腸道應從日常飲食做起，攝取多樣化蔬果及富含膳食纖維的食物，若有嚴重腸道問題可透過「抗藥菌快速鑑定、菌相基因檢測、微菌叢治療」找出菌相失衡原因，再進行精準治療，避免濫用抗生素，破壞腸道菌相平衡。