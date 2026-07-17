「進口蒜味花生」黃麴毒素超標10倍　北市衛生局勒令下架

▲北市衛生局公布一款進口蒜味花生檢出黃麴毒素超標。（圖／北市衛生局提供）

記者邱俊吉／台北報導

台北市售花生製品驗出黃麴毒素超標。北市衛生局今表示，今年4月下旬抽驗40件食品，結果有1件蒜味花生不合格，其黃麴毒素B1超標約10.6倍，總黃麴毒素也超標約6.2倍，已要求業者下架並限期改善，若屆期未改正，最高可處300萬元罰鍰。

衛生局指出，此次抽驗品項包括20件花生製品、14件雜糧類、2件辛香類、2件堅果類及2件果乾類，共40件產品，僅1件不符規定，其餘皆符合「食品中污染物質及毒素衛生標準」。

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根據不合格名冊，問題產品為「蒜味花生」，4月23日於台北市中山區雙城街的寬奕有限公司抽驗，來源廠商為翔逵有限公司；檢驗結果顯示，其黃麴毒素B1為21.1 μg/kg，遠高於標準的2 μg/kg；總黃麴毒素為24.9 μg/kg，也超過4 μg/kg的法定上限，故遭判定不符規定。

衛生局表示，已要求違規產品全面下架，並依《食品安全衛生管理法》命業者限期改正，若屆期仍未改善，將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，台灣氣候高溫潮濕，花生、雜糧、堅果及果乾等食品比較容易被真菌污染，民眾選購應挑選信譽良好的品牌，並確認包裝完整、未受潮或發霉，產品開封後應儘速食用完畢，未吃完宜置於乾燥陰涼處或冷藏保存，以降低黴菌滋生風險；業者則須落實原料驗收、溫溼度管理及先進先出原則，從源頭降低真菌毒素污染風險。