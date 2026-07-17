日練12分鐘就有效　「1運動組合」死亡風險降45%

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

文／CTWANT

想要延年益壽，其實不用苦練數小時！腎臟科醫師江守山指出，國外一項研究發現，民眾每天只需花12到17分鐘（每週累積90至120分鐘）進行肌力訓練，就能帶來顯著的健康益處，整體死亡風險可降低13%；若能進一步將肌力訓練與有氧運動結合，死亡風險甚至能大幅降低45%。

江守山醫師透過臉書粉專引述一項刊登於《英國運動醫學雜誌》、長達30年的大型研究，分析來自14萬7374名平均年齡54歲的受試者數據，他們必須定期回報每週進行肌力訓練和有氧運動的時間。

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研究發現，每週進行90至119分鐘肌力訓練的族群，心血管疾病死亡風險降低了19%、神經系統疾病死亡風險降低27%。然而，研究也打破「運動越多越好」的迷思，數據證實一旦每週肌力訓練超過120分鐘（每天平均超過17分鐘），並不會帶來額外的健康好處。

研究進一步指出，除了做伏地挺身、深蹲和弓箭步等肌力訓練有益外，將其與有氧運動（如快走、慢跑、游泳等）相結合，效果最為顯著。若每週累積30-44 MET小時（代謝當量＝運動強度（MET值）Ｘ運動時間（小時））的有氧運動，搭配60至119分鐘的肌力訓練，兩者相輔相成，能讓死亡風險大幅下降達45%。

不過，此項研究屬於觀察性研究，且運動量多由受試者自我報告，可能存在些許誤差，無法直接證明肌肉訓練與降低死亡率具備絕對的因果關係。研究團隊指出，身體本就健康的人，自然能維持較高運動量，而患有心血管或器官疾病者，則會主動減少運動，這也是該研究的重要限制之一。

對此，江守山醫師也點出台灣現狀的隱憂，台灣民眾在運動習慣上往往呈現兩極化問題，有運動習慣的人常常過度運動，對身體造成不必要的負擔；而另一群人則是完全不運動。

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