很多人都洗錯！生雞肉「下鍋前沖水」恐染菌　營養師4招破解

▲多國食品安全單位都「不建議清洗生雞肉」，原因是沖洗產生的水花恐使肉品上的細菌噴濺周圍。（示意圖／VCG）

記者李佳蓉／綜合報導

買回家的生雞肉，下鍋前你習慣先用水沖洗嗎？許多人認為把血水和雜質洗掉才乾淨，但這個看似衛生的動作，其實暗藏食物中毒危機。營養師廖欣儀指出，包含美、英等國家的食安單位，都不建議清洗生雞肉，因為水花四濺反而會增加交叉污染的風險。不過考量到多數家庭的料理習慣，她也傳授了若「非洗不可」的安全防線。

許多人一拿到肉品或海鮮，第一直覺就是「當然要洗一下啊！」營養師廖欣儀在粉專分享，目前包括美國、英國、加拿大與澳洲等國的食品安全單位，皆不建議民眾清洗生雞肉。最主要的原因在於，沖洗過程中產生的水花，極可能將雞肉上的沙門氏菌、彎曲桿菌等細菌，直接噴濺到水槽、流理台、砧板甚至周圍的食物上，在無形中增加了交叉污染的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖欣儀坦言，自己學生時期剛接觸此觀念時也感到非常不習慣。面對這項國際食安指引，不少民眾常有不同的解讀角度與質疑：「豬肉、牛肉、海鮮難道就沒有交叉污染的問題嗎？為什麼單單把雞肉拿出來講？」

廖欣儀解釋，生雞肉確實容易帶有沙門氏菌或桿菌，但只要經過「充分加熱」，這些細菌大多會被消滅。因此，真正的癥結點並非在於「洗不洗」，而是如果真的想洗，該怎麼做才能避免肉品表面的細菌禍及其他食物或器具。

一般市售包裝雞肉其實可以直接料理，但礙於台灣許多家庭的習慣，總覺得要將表面的血水沖掉，或是去除包裝過程中可能附著的殘留物才安心。對此，廖欣儀坦言，自己在家料理時，若選擇沖洗，會嚴格把握以下幾項預防原則：

1. 開小水流：輕輕沖掉表面血水，絕對要避免大力沖刷，以降低水花飛濺。

2. 確實擦乾：沖洗後立刻用紙巾將雞肉吸乾。

3. 事後清潔：洗完肉後，務必馬上清潔水槽與流理台。

4. 生熟食分開：分開處理食材，杜絕細菌污染其他食物。

廖欣儀強調，對於雞肉到底要不要沖洗，不需要用「一定要」或「絕對不能」的二分法來看待。與其糾結洗肉，真正能把關食品安全的其實是以下4件事：只要了解背後風險，並確實做好預防措施，維持良好衛生習慣，就能讓家人吃得安心。

✓雞肉中心溫度務必至少達到75°C。

✓生食與熟食必須使用不同的刀具與砧板。

✓接觸生食後，立刻用肥皂把手洗乾淨。

✓處理完畢後，確實清潔所有接觸過生雞肉的器具與檯面。

食藥署也曾在粉專呼籲大眾「別再用清水洗生雞肉了」。由於生雞肉表面容易帶有沙門氏菌，清洗時濺起的水花可能會噴到其他食材或餐具上，若不慎感染，可能會導致腹瀉、發燒、腹部絞痛等急性腸胃炎症狀，嚴重時甚至會脫水。