天天嗑炸物便當！30歲男「冒2症狀」拖半年罹大腸癌　醫揭關鍵

▲該名上班族天天嗑炸物便當、缺乏膳食纖維，出現症狀拖半年確診大腸癌。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

最新數據顯示，年奪破7000條人命的大腸癌，早就不是老年人的專利！新光醫院胃腸肝膽科醫師張璨璿分享，診間曾收治一名年僅30歲的上班族，每天三餐幾乎都吃排骨或炸雞排便當。在極度缺乏膳食纖維的情況下，患者出現肚子悶脹、吃不下等症狀，且一路拖了半年，直到就醫安排大腸鏡檢查，竟確診為大腸癌。

張璨璿醫師在Threads平台上發文指出，很多人抱持著「年輕就沒事」的僥倖心態，但美國統計數據顯示，54歲以下的大腸癌患者比例，已從過去的11%飆升至20%。這名30歲患者的經歷並非個案，長期攝取高油、少纖維的食物，會不斷累積對腸道的傷害。他呼籲外食族，買便當時務必記得多點一份燙青菜，「對腸胃溫柔一點」。

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除了高油飲食的危機，現代人「黏在椅子上」的辦公常態，更是討論度極高的健康隱形殺手。許多上班族一進辦公室就坐滿8小時，下班後也常因過度疲憊而無力運動。張璨璿提醒，每天坐超過8小時又沒有運動習慣的人，死亡風險比活動正常的人足足高出52%。

然而，面對這種難以避免的社會職場型態，其實不需要過度焦慮。張璨璿分享一項好消息：只要每週快走150分鐘，這個久坐帶來的死亡風險就幾乎能被完全抵銷，平均分攤下來，每天大約只需要花22分鐘。如果能進一步將「坐著的1小時」替換成劇烈活動，心血管死亡風險更能大幅下降64%。

至於哪些屬於劇烈活動？張璨璿舉例，除了常見的跑步、重訓、高強度間歇訓練（HIIT）或競技型球類運動（如單打網球、籃球全場）之外；若針對忙碌的上班族，將日常勞動轉化為運動也是好方法，例如「一口氣快速爬好幾層樓梯」、「搬運重物」，甚至進行「高強度的家務」（如用力快速擦洗大面積地板），也都能達到效果。

針對總是挪不出時間運動的民眾，張璨璿建議可以從日常生活的「微小改變」做起

1. 提早一站下車：搭乘捷運或公車時，刻意提早一站下車。只要利用往返各快走10～15分鐘，光是這點簡單的改變，就能輕鬆完成一天30分鐘的活動量。

2. 用樓梯代替手扶梯：進出車站、辦公大樓或百貨公司時，如果目的地在3樓以內，盡量用爬樓梯取代搭乘電梯或手扶梯，藉此增加日常活動量。

3. 定時起身走動：每坐30～60分鐘，就應該強迫自己起來走一圈動一動。

只要每週透過快走、慢跑、游泳或騎腳踏車累積達150分鐘，健康風險就能趨近於一般人。

▲大腸癌年奪7000條台灣人性命，且有年輕化趨勢。（示意圖／門諾醫院提供）

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，大腸癌早期無明顯症狀，除了均衡飲食及多運動外，定期大腸癌篩檢是最關鍵的預防方法，實證研究顯示，定期篩檢可減少34%晚期大腸癌發生率，降低40%死亡率；早期大腸癌經妥善治療，存活率高達90%。

國健署自114年起，擴大補助45～74歲者及40～44歲有家族病史（其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為大腸癌）者，每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查（簡稱糞便潛血檢查）。

林莉茹強調，檢查結果若為陽性，務必儘速做大腸鏡檢查，如發現息肉，經切除可儘早阻斷癌前病變的發展，避免罹癌風險激增。實證顯示，超過6個月未做大腸鏡確診，罹癌風險將增加30%；超過1年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌風險則更達2.8倍；篩檢陽性若不做大腸鏡，死亡風險更增加64%。