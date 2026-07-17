每3人就有1人胃食道逆流！　醫示警「3症狀易忽略」拖久恐變癌





▲平均每3名台灣人，就有1人患有胃食道逆流。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣平均每3人就有1人飽受胃食道逆流（GERD）之苦。在許多民眾的觀念裡，飯後出現「火燒心」往往被歸咎於單純吃太多或飲食太油膩，認為只要「忍一忍就過了」。然而，胃腸肝膽科醫師楊子緯警告，這種對身體警訊的輕忽會引發嚴重後果，門診中常見患者拖了幾年才來照胃鏡，食道黏膜早已產生病變。

楊子緯醫師在粉專「胃腸肝膽楊子緯醫師/金田勤耘聯合診所」衛教中指出，正常情況下，人體胃部與食道之間有一道名為「下食道括約肌」的關卡，能有效防止胃酸逆流。但當這道防線鬆弛或功能不良時，胃酸就會不受控地往上跑，直接侵蝕脆弱的食道黏膜。

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「胃食道逆流不只是不舒服而已。」楊子緯盤點長期未治療的3大後果，除了最常見的「食道炎」外，還可能演變成需要定期追蹤的癌前病變「巴瑞特食道（Barrett's esophagus）」，甚至導致食道癌的風險直線上升。

在症狀表現上，除了大眾熟知的飯後胸口灼熱、胃酸跑到喉嚨以及吞嚥不適等典型警訊外，楊子緯也點出幾個極易被忽略的「非典型地雷」。他提醒，如果常有慢性乾嘔、聲音沙啞，或是夜間發生乾咳，千萬別掉以輕心，這些症狀在臨床上常被民眾誤以為是氣喘或其他呼吸道問題，殊不知真正的禍首其實是胃酸逆流。

面對輕中度的胃食道逆流，楊子緯強調，改善的第一步是從生活習慣下手，甚至能藉此大幅緩解症狀。他建議，民眾在飯後切忌立刻躺下，至少要等2～3小時；睡眠時可將床頭墊高10～15公分。飲食方面，應盡量減少咖啡、酒精、辛辣食物及巧克力的攝取。此外，由於腹部脂肪會增加腹腔壓力，因此控制體重也是防堵胃酸逆流的關鍵一環。

至於藥物治療，楊子緯說明，雖然質子幫浦抑制劑（PPI）的治療效果非常好，但具體的使用時機與療程，仍必須由專業醫師進行評估，呼籲民眾若有疑似症狀，應盡早就醫檢查，以免延誤病情。