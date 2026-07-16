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網傳「衛福部要中聯保密致癌油」　食藥署駁斥：造謠者移送檢調

▲▼食藥署闢謠。（圖／食藥署提供）

▲食藥署提醒食安造謠最高可罰百萬元。（圖／食藥署提供）

記者邱俊吉／台北報導

Threads上近日流傳「中聯吹哨者4月即發現苯駢芘超標並通報主管機關」、「因5月衛福部參加世界衛生大會（WHA），要求中聯油脂保密等待政府通知」等說法。食藥署今嚴正澄清，相關內容均非事實，已將訊息散播者移送檢調單位，呼籲民眾勿輕信或轉傳未經查證訊息，否則最高可處100萬元罰金、3年以下有期徒刑。

對此，食藥署說明，今年6月30日傍晚接獲中聯油脂通報後，立即依《食品安全衛生管理法》啟動調查，並要求中聯油脂停止製造及販售相關產品，同步展開各項查處及風險管控措施。

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食藥署指出，自接獲通報以來，政府均秉持「該查就查、該罰就罰、該公布就公布、該下架就下架」原則辦理，持續對外說明案件最新進度，相關資訊也完整公開於該署「中聯油脂案專區」，供外界查詢。

食藥署提醒，食品安全資訊攸關公共利益，民眾對於網路流傳內容應先查證真偽，切勿任意散播或轉傳不實訊息；依《食品安全衛生管理法》第46條之1規定，散播食品安全謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；若違反《社會秩序維護法》相關規定，也可能依法究辦，民眾須注意。

林莎.邊荷律加入《飢餓遊戲》　峮峮交代：不要相信仁甫哥XD

關鍵字： 食藥署 中聯油 致癌油

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