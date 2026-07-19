脂肪肝放著不管！工程師「3血管全塞死」　醫曝最常見死因

▲醫師示警，脂肪肝與心血管疾病的共同源頭都是「肥胖」。（示意圖／亞大醫院提供）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人在健檢時都曾被點名有「脂肪肝」，卻因身體沒有不適而放任不管。肝膽腸胃科醫師葉秉威分享，曾收治一名40多歲工程師長年忽視脂肪肝問題，某次因肚子不舒服、覺得累而就醫。沒想到他在診間突然出現「說話喘、直冒冷汗」的異狀，轉送急診竟查出是急性心肌梗塞，且「3條血管全塞死」，當晚就直接送進加護病房。

葉秉威醫師在節目《健康早知道》中分享這起令他印象深刻的案例。該名工程師平時工作忙碌，健檢報告中的肝指數（GOT、GPT）超過200 U/L，是正常值（40 U/L以下）的5～6倍以上，且異常狀況持續了好幾年。當時葉秉威苦口婆心勸告他必須積極減重，否則長期下來恐惡化為肝纖維化、肝硬化，甚至增加心血管疾病風險。但患者自認「沒有任何不舒服、人好好的」，沒把醫生的話聽進去。

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葉秉威回憶，考量當時治療脂肪肝炎沒有特效藥，主要仍得靠減重，因此要求患者每3個月回診追蹤體重。沒想到對方依然「皮皮的」，第一次回診體重完全沒降。直到有一次，患者突然因為「肚子不太舒服、胃口不好、人很累」跑來看診。

「我發現奇怪，他怎麼上氣不接下氣、有點喘，一句話沒辦法講完，而且額頭一直在冒冷汗。」葉秉威察覺不對勁，考量患者BMI高達35、36，屬於病態型肥胖，立刻拿出聽診器檢查，驚覺肺部呼吸音異常，懷疑是肺水腫，馬上安排照X光與心電圖。

結果出爐讓人捏把冷汗，患者雙側肺部已有積水、心臟開始出現肥大狀況，心電圖更顯示有明顯的缺血變化。「你這個是心肌梗塞，趕快去急診！」葉秉威說。果不其然，急診抽血確認為急性心肌梗塞，當晚直接送進加護病房，心導管檢查更證實「3條血管全塞死」，住院治療了1～2週才幸運撿回一命、順利出院。

為什麼脂肪肝會引爆心臟危機？葉秉威點破迷思，大家一直以為風險就在肝臟，其實不然，脂肪肝患者最常見的死因是心血管疾病，如心肌梗塞、心衰竭以及中風。

他進一步解釋，脂肪肝與心血管疾病的源頭其實都是「肥胖」。肥胖引起的內臟脂肪堆積，會導致胰島素阻抗與慢性發炎。這些發炎物質不僅影響肝臟，也會攻擊心血管，促使血管出現粥狀動脈硬化；當血管越來越窄、血液供應不及時，就會引發心肌梗塞或中風。

葉秉威提醒，目前研究顯示，當肝臟發炎越嚴重、甚至進展到肝纖維化時，心血管的死亡風險就會直線飆升。面對脂肪肝千萬別抱持「大不了就是肝發炎」的僥倖心態，積極減重、控制體重才是保命的根本之道。