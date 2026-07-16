三總導入無創「海神刀」治攝護腺癌　陽痿風險低於傳統手術

▲三總醫療團隊今分享「海神刀」治療成果。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

攝護腺癌治療不再只有開刀或放療可選。一名70歲男性曾接受攝護腺剜除手術，後續追蹤發現早期攝護腺癌，因再次手術併發症風險較高，改採無創高強度聚焦超音波（HIFU，俗稱海神刀）治療，目前攝護腺特異抗原（PSA）已降至1 ng/mL以下，癌症控制與生活品質得以兼顧。

根據衛福部統計，攝護腺癌已是國內男性發生率第3高癌症，每年近萬人確診，2024年更有1897人死亡，死亡人數仍持續增加。面對愈來愈多早期病例，如何在治療效果與生活品質間取得平衡，也成為近年治療發展的重要方向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三軍總醫院泌尿外科主任曹智惟表示，該院去年導入新一代高強度聚焦超音波技術，結合MRI影像定位，精準鎖定腫瘤病灶，以85至95°C高溫消融癌細胞，不需手術切口，也沒有游離輻射暴露，較適合高齡、合併慢性疾病，或不適合、不願接受傳統手術的早期攝護腺癌病人。目前該院患者已有40人接受此治療。

曹智惟指出，早期攝護腺癌多無明顯症狀，許多人是在健康檢查發現PSA異常才確診；即使出現症狀，也常與良性攝護腺肥大相似，包括夜尿增加、排尿困難、尿流變細、解尿不乾淨或排尿疼痛等，少數會出現血尿、血精。若疾病進展至晚期，則可能出現骨頭疼痛、體重減輕、疲倦、貧血及下肢水腫等情形。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，近年早期攝護腺癌治療已由過去訴求全面根除，逐漸走向風險分級、精準治療及功能保留，提供患者更多元的治療選擇；此外，2024年發表於《European Urology》、納入3328名中低風險患者的大型研究也顯示，HIFU治療30個月後，免於後續治療的存活率可達89.8%，不遜於傳統手術的86.2%，且尿失禁與性功能障礙發生率更低。

曹智惟提醒，50歲以上男性及有家族病史等高風險族群，可與泌尿科醫師討論相關篩檢與追蹤規劃，透過定期檢查及早期發現，將有助於爭取更多治療評估與選擇機會。