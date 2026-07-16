▲詐騙手法多，一不小心就容易上當。（圖／視覺中國CFP）

文／華人健康網

詐騙案件層出不窮，每當新聞報導有人遭騙，常有人直覺質疑「怎麼會相信這種話？」然而，精神科醫師提醒，詐騙受害並不只是智商、學歷或知識不足的問題。真正精密的詐騙，往往不是尋找「笨的人」，而是製造一個讓任何人都可能失去冷靜判斷的情境。

曹文沿精神專科醫師表示，從心理學角度來看，詐騙之所以成功，常常是個人特質、情緒狀態與詐騙情境共同作用的結果。研究發現，衝動性較高、容易信任他人，以及較少停下來查證資訊的人，受騙風險相對較高。

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此外，近期遭逢失業、喪親、疾病、經濟困難等重大壓力，或長期感到孤單、缺乏支持的人，也更容易在情緒脆弱時落入詐騙陷阱。

真正厲害的詐騙，是讓人來不及冷靜

「真正厲害的詐騙，不是找到笨的人，而是製造讓任何人都可能失去判斷力的情境。」曹文沿醫師指出，詐騙集團常利用以下手段營造急迫氛圍：

時間壓力：例如誆騙信用卡被盜刷；投資詐騙時以「限時優惠」催促被害人。

權威身分：如假冒銀行專員、檢察官，威脅被害人若不配合恐有觸法之虞。

這些均是使人引起恐懼心理，在焦慮中來不及冷靜思考。

另一種類則是較為長期的關係詐騙：

攻心為上：先取得受害者的傾慕、情感連結，待時機成熟後請求受害人的幫助，獲得個人資料。

高額獲利：常見於投資詐騙，先用假網站貌似讓受害人賺到小錢，令人失去懷疑後，再引誘受害人做更大筆的匯款。

這類手法的受害者，往往在人際關係較為匱乏，或有對錢財、情感較爲急迫的需求。

被騙後最傷人的不只錢財，還有羞愧

曹文沿醫師也分享，門診中曾遇過不少詐騙受害者，在事件發生後長期陷入強烈罪惡感與羞愧，不斷責怪自己「怎麼會這麼笨」，甚至因此出現失眠、焦慮、憂鬱、不敢接電話，或因害怕被責備而不敢向家人求助。

他提醒，詐騙造成的傷害不只財物損失，也可能有心理創傷。尤其當受害者被貼上「貪心、愚蠢」的標籤時，可能加重羞恥感，使他們陷入退縮、孤立、甚至容易陷入二次詐騙困境。此外，有些人原本就缺乏社會支持，更可能因此陷入惡性循環，心理創傷甚至比金錢損失更難復原。

因此，當親友遭遇詐騙時，最重要的不是追問「你怎麼會相信」，而是先穩住對方情緒，避免受害者因羞愧而隱瞞更多資訊。可以先傾聽事情經過，協助停止與詐騙集團聯繫、保留相關證據等，避免遭受二次詐騙。

若受害者持續出現失眠、憂鬱、焦慮、自責或生活功能明顯受影響，也應鼓勵尋求心理或精神醫療協助。少一句「早就跟你說了」，多一句「我們一起想辦法」，往往才是幫助受害者重新站起來的第一步。

本文經授權轉自：華人健康網《別再說「怎麼會被騙」！精神科醫師揭：詐騙最常操弄的4種心理》

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