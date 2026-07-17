有種冷叫阿嬤覺得冷！金孫「冒疹子看不好」　醫一聽嘆：會出人命

▲長輩為了省電不開冷氣，害孫子疹子狂冒，醫師聽了直搖頭。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣氣溫不斷飆高，不少家長卻面臨長輩為了省電費、怕孩子受涼，堅持不開冷氣的窘境。汐止國泰綜合醫院皮膚科主任俞佑無奈表示，近期門診出現許多孩童全身起疹子、看過多間診所都治不好的案例，仔細一問才發現，罪魁禍首竟是長輩「門窗緊閉、連電風扇都不開」的省錢奇招，讓他忍不住直呼：「這已經不只是皮膚受不了，還會中暑出人命的！」

「有一種冷叫做阿嬤覺得冷！」俞佑醫師在粉專發出一篇勸世文，坦言最近門診出現這類層出不窮的對話，已經讓他講到嘴破、快要抓狂。有家長帶著全身起疹子的孩子求診，抱怨看了好幾間診所都未見好轉；他立刻追問「家裡有開冷氣嗎？」家長才吐露苦衷，表示孩子白天在阿公阿嬤家，兩老因為怕冷又想省錢，不但冷氣、電扇都不開，甚至將門窗緊閉，完全勸不聽，年輕人只要一開冷氣就會被秒關、挨罵。

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面對家長的無助，俞佑坦言「那我真的幫不了你了」。他大嘆，家長帶孩子到處看醫生所花費的時間與金錢，「難道會比冷氣錢少嗎？」

「真心拜託各位家長，好好跟諸位怕冷的長輩溝通！」俞佑語重心長地呼籲，盛夏時節冷氣真的不要省，臨床上一大票皮膚病根本都是熱出來的。他列舉，像是常見的濕疹、癬（黴菌感染）以及熱疹（痱子），都與悶熱環境脫不了關係；此外，本身患有異位性皮膚炎、酒糟性皮膚炎與蕁麻疹的患者，只要一遇到熱也是會大爆發的。

他強調，如果長輩顧著省電費的觀念不改，「就算華佗再世也難救啊！」