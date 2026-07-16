快訊／中聯油品隱匿未呈報下架批次　食藥署再罰300萬

▲中聯油脂生產大豆沙拉油引發致癌油問題，資料照。（圖／台中食安處）

記者洪巧藍／台北報導

中聯油品再違規遭重罰！食品藥物管理署今（16）日宣布，確認中聯公司隱匿於4月1日生產油品（批號314-1150401），未通報列入4月至6月生產油品清冊通報辦理通報，依照《食安法》提供資料不實，再重罰300萬元。

行政院院會已於7/9決定，將中聯4月至6月油品及相關產品預防性下架，食藥署已立即要求相關業者落實預防性下架，並責令中聯公司提供該批次原油留樣及相關產品檢體，以辦理檢驗及流向查核。

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食藥署表示，昨（7/15）日接獲宜蘭縣政府衛生單位通報，發現預防性下架產品疑使用中聯公司於4月生產、但未列入原申報資料的油品批次。

食藥署於接獲通報後，立即派員前往中聯公司現場調查，並於7/15日下午確認，中聯公司於4月1日生產油品（批號314-1150401），未通報列入4月至6月生產油品清冊通報辦理通報。

中聯公司再次未依《食品安全衛生管理法》第9條第2項或第4項規定據實登錄，所申報資料有不實情形，食藥署依同法第47條第12款規定，再予裁處新台幣300萬元罰鍰。食藥署將持續追查該批次產品流向及下架情形，如另查有隱匿、漏報或其他違法事證，將持續依法從嚴究責。

▲中聯油脂再違規，食藥署重罰。（圖／食藥署提供）