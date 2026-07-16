「代孕」脫鉤審查7:2表決通過　綠白立委現場互嗆

▲立法院表決通過代孕脫鉤審查，白綠立委互嗆。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

立法院今上午審查《人工生殖法修正》草案，民眾黨團提案納入「代理孕母」，委員會一開始就表決，最終以贊成者7人、反對者2人，多數贊成通過變更議程，決定脫鉤。民眾黨團動員現場舉牌、高喊「民進黨沒收不孕者家庭權利」，民進黨立委則不滿回嗆「社會不支持代理孕母」、「怎麼不敢提公投」。

立法院社會福利及衛生環境、司法及法制委員會上午聯席會議審查《人工生殖法》修正草案，委員會一開始以涉及第三人的健康權為由，變更議程，最終表決決定脫鉤，只先討論「單身女性」、「女同婚配偶」部分。衛福部部長石崇良今上午也表態，先前就已經提及從沒有爭議的部分修訂《人工生殖法》，讓想要有生育的家庭能夠圓夢。

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針對變更議程，民眾黨立委邱慧洳不滿表示，《人工生殖法》延宕了幾個月終於排入議程，透過表決的方式把代理孕母做脫鉤，感到遺憾，今天這種決定，有人會被丟包，聲音會被埋。

民眾黨立委陳昭姿也提到，因為大家的疑慮，所以做了好幾道的防線，在法條中都會仔細寫出來，包括剛性醫療篩選、絕對流產跟終止權，甚至讓任何爭議都是以代孕媽媽利益為優先考量，如經濟信託隔離，加上親權法定的鎖定。

民進黨立委林淑芬表示，「單身女性」、「女同婚配偶」各黨各派都有相同支持的，且社會已有高度共識，所以優先審查，民眾黨團可以另提代理孕母的專法，且聯合國都點名代孕是把婦女身體商品化、物化，代理孕母跟孩子都暴露在嚴重人權侵犯風險，這是一個非常高度社會爭議法案的議題，如果民眾黨支持代孕，可以問一下社會支持不支持，交給人民公投就知道。

之後審查到第三條時，雙方也爆發矛盾。民眾黨團動員白委到現場高舉「民進黨沒收不孕者家庭權利」的手牌，民進黨立委也反嗆「民眾黨出賣女性的子宮跟身體」、「社會不支持代理孕母」、「怎麼不敢提公投」等口號，雙方混亂對吼長達10多分鐘。