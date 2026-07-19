起床先喝1杯水防中風！ 名醫私房「護腸抗老早餐」大公開

▲劉博仁醫師透露自己起床後「先喝一杯溫開水」，降低血液濃稠的致病風險。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

每天早晨醒來，你的第一個習慣是什麼？想要有效抗老、抗發炎，早晨的黃金時光絕對是關鍵！營養功能醫學專家劉博仁醫師在《早安健康》節目中大方公開自己起床後的「養生3清單」，讓腸道活起來。即便現在正值炎夏，他仍強調體內環保與血管防護不可鬆懈，並曝光私房終結發炎、抗老早餐菜單，提供民眾日常保養的參考。

第1步：起床先喝溫水防梗塞

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劉博仁醫師指出，經過一整晚的睡眠，人體血液會變得較為濃稠。他提到，過去許多長輩在秋冬之際常因血液濃稠發生中風或心肌梗塞。為了防患未然，他每天早上的首要任務就是「先喝一杯溫開水」補充水分，藉此降低血管梗塞風險。

第2步：「吃好油」促膽囊收縮與抗發炎

在喝水的同時，劉博仁會搭配吞下2顆魚油。他解釋，膽囊在睡了一晚之後會處於脹滿狀態，此時攝取一點油脂類，能有效「促進膽囊收縮」，將膽汁排出去達到利膽效果，進而讓肝臟重新灌注新的消化液。

除了魚油，他也提供其他選擇，民眾若習慣喝苦茶油或冷壓橄欖油也可以。重點在於挑選品質優良的油品，直接「從抗發炎著手」。

第3步：顧好腸道菌相對抗老化

想要抗發炎與抗老，腸胃道更是不可忽視的關鍵。劉博仁強調一句自己常說的話：「人要抗衰老，腸道先不老」。一旦腸子老化，人體老化的速度就會變得非常快，因此益生菌非常重要，能幫助維持良好的腸道菌相。

攝取完基本的營養素後，劉博仁的早餐搭配也相當講究。他認為人體早晨仍需要適量的碳水化合物，因此會準備一小顆五穀雜糧饅頭，配上自己蒸的一顆水煮蛋，最後再喝一杯加入黑芝麻粉的豆漿。

為了補足可能缺乏的蛋白質，他會在豆漿中額外添加優質蛋白質粉與卵磷脂。他特別點出，卵磷脂中含有能幫助形成記憶的「乙醯膽鹼」。對他而言，這套組合就是一份相當不錯的早餐，提供給大家作為日常健康的參考。