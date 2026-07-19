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起床先喝1杯水防中風！ 名醫私房「護腸抗老早餐」大公開

水杯,喝水。（圖／記者李佳蓉攝）

▲劉博仁醫師透露自己起床後「先喝一杯溫開水」，降低血液濃稠的致病風險。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

每天早晨醒來，你的第一個習慣是什麼？想要有效抗老、抗發炎，早晨的黃金時光絕對是關鍵！營養功能醫學專家劉博仁醫師在早安健康節目中大方公開自己起床後的「養生3清單」，讓腸道活起來。即便現在正值炎夏，他仍強調體內環保與血管防護不可鬆懈，並曝光私房終結發炎、抗老早餐菜單，提供民眾日常保養的參考。

第1步：起床先喝溫水防梗塞

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劉博仁醫師指出，經過一整晚的睡眠，人體血液會變得較為濃稠。他提到，過去許多長輩在秋冬之際常因血液濃稠發生中風或心肌梗塞。為了防患未然，他每天早上的首要任務就是「先喝一杯溫開水」補充水分，藉此降低血管梗塞風險。

第2步：「吃好油」促膽囊收縮與抗發炎

在喝水的同時，劉博仁會搭配吞下2顆魚油。他解釋，膽囊在睡了一晚之後會處於脹滿狀態，此時攝取一點油脂類，能有效「促進膽囊收縮」，將膽汁排出去達到利膽效果，進而讓肝臟重新灌注新的消化液。

除了魚油，他也提供其他選擇，民眾若習慣喝苦茶油或冷壓橄欖油也可以。重點在於挑選品質優良的油品，直接「從抗發炎著手」。

第3步：顧好腸道菌相對抗老化

想要抗發炎與抗老，腸胃道更是不可忽視的關鍵。劉博仁強調一句自己常說的話：「人要抗衰老，腸道先不老」。一旦腸子老化，人體老化的速度就會變得非常快，因此益生菌非常重要，能幫助維持良好的腸道菌相。

攝取完基本的營養素後，劉博仁的早餐搭配也相當講究。他認為人體早晨仍需要適量的碳水化合物，因此會準備一小顆五穀雜糧饅頭，配上自己蒸的一顆水煮蛋，最後再喝一杯加入黑芝麻粉的豆漿。

為了補足可能缺乏的蛋白質，他會在豆漿中額外添加優質蛋白質粉與卵磷脂。他特別點出，卵磷脂中含有能幫助形成記憶的「乙醯膽鹼」。對他而言，這套組合就是一份相當不錯的早餐，提供給大家作為日常健康的參考。

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關鍵字： 喝水 血管 中風 梗塞 魚油 益生菌 劉博仁醫師 抗發炎 抗老

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