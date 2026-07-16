「孤獨感」害生病風險增23%　醫：心跳血壓都會受影響

▲研究發現人若經常感覺孤單，生病的風險將明顯提高。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

人是群居動物，若經常覺得孤單，要注意不只是情緒問題，還可能增加罹病風險。最新研究發現，孤獨感會使整體罹病機率增逾2成，且本身若有2種以上疾病，孤單的影響會更明顯，相關健康風險比單一疾病者高出近5成，也凸顯心理是影響身體健康的重要因素。

振興醫院今於臉書分享，這項發表於《歐洲預防心臟病學期刊》的研究，分析全球33國、8萬1978名45歲以上民眾，追蹤約5年，結果發現，相較於不會感到孤單的人，常有孤獨感會使生病風險提高23%；若已有多重疾病，又長期感到孤單，比起身上只有一種病且無孤獨感者，有48%的機率會使負面健康影響惡化，這代表孤單會加劇原有疾病負擔。

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此外，研究進一步分析發現，孤獨感會使低社經地位、不健康生活習慣的問題更嚴重，其中5.19%的疾病風險，與透過孤單引發的抽菸、飲酒、飲食不均衡及久坐等生活型態有關；若社經地位低、生活習慣差且長期有孤獨感，整體罹病風險將相對提高89%，是風險最高的一群。

振興醫院指出，若長期感到孤單、與人群脫節，大腦將持續發出「處於危險中」的訊號，使交感神經持續活化，「壓力荷爾蒙」皮質醇的分泌會增加，久而久之恐造成血管慢性發炎、血管內皮受損，並導致血壓升高、心跳加快，也加重心臟負擔，且較容易養成抽菸、酗酒、暴飲暴食及缺乏運動等不健康習慣，進而提高動脈硬化、心肌梗塞及心律不整等心血管疾病風險。

振興醫院提醒，除了控制三高、維持規律運動外，不能忽略孤獨感對心血管健康的影響，建議做好以下3件事以免「傷心」：

●主動與親友保持聯繫：每周固定與家人、朋友通電話或聚餐，高品質的人際互動有助降低孤獨感。

●走入社區，建立生活連結：可參加志工服務、社區課程或運動社團，增加歸屬感與被需要的感受。

●必要時尋求專業協助：若長期陷入孤獨感、焦慮或憂鬱，且已影響日常生活，應及早尋求心理師、精神科醫師協助。