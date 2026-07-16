傳卓榮泰怪台中搶快公布致癌油　石崇良：涉跨縣市應由中央協調

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂案至今仍未釐清，傳出行政院長卓榮泰在院會上質疑台中搶快公布致癌油品流向一事。對此，衛福部部長石崇良表示，地方非常盡責第一時間追蹤食品流向，不過第一次發布的名單確實跟食藥署有出入，中央是希望資料都很正確，不要讓民眾混淆，院長期待是這樣。

石崇良今上午出席立法院社會福利及衛生環境、司法及法制委員會上午聯席會議審查《人工生殖法》修正草案，會前受訪時被問及卓榮泰是否真的有怪罪台中搶快公布致癌油品流向？他回應，依照食安法規定，中央和地方各有權責，特別是食品製造現場的稽核和產品追蹤，第一時間點馬上追蹤食品流向，地方非常盡責。

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石崇良進一步提到，但最終要發布時，產品可能有流向其他縣市，且中聯、福壽、福懋登記在台中，但泰山登記在彰化，涉及跨縣市，那這部分就是由中央做協調，院長那天只是提醒，名單公布最好能跟中央、地方一起協調確認，避免名單不一致。

石崇良強調，台中第一次發布的名單，和食藥署發布的名單，確實有出入，「我們都是希望資料很正確，民眾能夠清楚，不必混淆，也比較好一點，院長的期待是這樣。」