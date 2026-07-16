下游再爆2批原油超標！　石崇良：再次證明中聯留存檢體有問題

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

中聯油脂案又爆2批問題油品！衛福部部長石崇良今上午表示，從第二層提供給泰山、福壽、福懋的原油52件檢體，陸續檢驗出4月8日、4月13日兩批檢體超標，再次證明中聯留存的檢體有很大的問題。

石崇良今上午出席立法院社會福利及衛生環境、司法及法制委員會聯席會議，會前受訪時提到，中聯扣存的29批檢體，除了原先南僑通報的不合格之外，其餘都檢驗合格，但從第二層提供給泰山、福壽、福懋的原油52件檢體中，陸續檢驗出4月8日、4月13日有2批檢體超標。

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石崇良直言，第二層產品的檢驗結果再次證明中聯留存的檢體有很大的問題，今天食藥署會持續發布，但大家也不用恐慌，因為7月10日已經全面預防性下架，今天發布的2批超標原油檢體，都已經完成下架。

至於實際問題原因何時會有結果，石崇良則表示，原本希望藉由中聯留存的樣本檢驗結果去比對原料和製程紀錄，但因為提供的留存檢體都是正常的，所以無法進行深度比對，這次會等中聯提供給泰山、福壽、福懋的原油檢體都驗完後，才回頭重新比對，這就要花比較久的時間，所有檢體化驗會在一周內完成。