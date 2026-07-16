珍奶排第2！醫列「夜市5大傷腎美食」　他天天吃胖8kg腎功能惡化

▲不只變胖！手搖飲中的過量糖分對腎臟是一場慢性攻擊。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

逛夜市吃美食是許多人的小確幸，但天天吃當心腎臟吃不消！腎臟科醫師洪永祥分享，門診曾收治一名58歲慢性腎衰竭患者，天天把肉羹麵、滷肉飯當晚餐，甚至把珍奶配雞排當作宵夜。結果短短半年狂胖8公斤，腎功能急速惡化，臉上還長出奇癢無比的「尿毒痘」。對此，洪永祥特別點名「5大夜市傷腎美食」，提醒民眾務必小心。

洪永祥醫師在粉專發文表示，林先生本身患有高血壓及第3期慢性腎衰竭。自從半年前跟太太搬新家到夜市附近後，每天晚上的行程就是去逛夜市吃晚餐，像是肉羹麵、滷味、滷肉飯、牛肉麵等輪流吃，外帶一杯珍珠奶茶與炸雞排當宵夜更是常態。每天不知不覺吞下大量的鹽分、糖分及加工食品中的磷添加物，慢慢把腎功能推向危險邊緣。所幸在醫師苦勸下，患者戒掉夜市外食、改為自己煮晚餐，3個月後腎功能才順利恢復。

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為了避免民眾踩雷，洪永祥也盤點出「夜市5大腎臟負擔美食排行榜」：

第5名：滷味

最大的陷阱在於「看不見的鹽」。滷汁通常加入大量醬油與調味料，食材長時間浸泡會吸收大量鈉。若再挑選甜不辣、魚板、貢丸、香腸、百頁豆腐等加工食品，更會吃進大量磷酸鹽添加物，容易造成血壓控制困難、水腫與血管鈣化問題。

第4名：濃湯麵類（牛肉麵、拉麵、肉羹麵）

為了增加湯頭風味，通常會加入大量鹽、醬油與調味料，一碗湯喝下肚，可能就喝進一天所需的大量鈉。洪永祥提醒腎友：「吃麵，吃料可以，湯不要喝進肚！」

第3名：鹽酥雞、炸雞排

炸物集結高油、高鹽、高熱量於一身，厚厚的粉皮吸滿油脂，再撒上椒鹽粉，鈉含量大幅增加。長期高油高鹽飲食會造成肥胖、高血壓與血管硬化，而腎臟最怕血管受傷，因為腎絲球就是由密集的小血管組成。洪永祥認為，偶爾吃一次可以，但不要把它變成每週固定行程。

第2名：珍珠奶茶與含糖手搖飲

很多人以為喝飲料只是「胖一點」，其實糖分過量對腎臟是一場慢性攻擊。長期大量攝取含糖飲料易造成肥胖、胰島素阻抗，進而提高糖尿病風險，而糖尿病腎病變正是目前洗腎的重要原因之一。

第1名：楊桃汁

由於楊桃含有天然神經毒素，健康人的腎臟通常能排出，但慢性腎衰竭患者因排除能力下降，毒素可能累積體內。臨床上曾有腎友喝完楊桃汁後，出現持續打嗝、意識混亂，甚至抽搐、昏迷等嚴重症狀。洪永祥直言，對腎功能不佳的人來說，楊桃汁是一杯需要避開的危險飲品。

最後，洪永祥提醒，去夜市不是完全禁止吃美食，而是要懂得選擇，平時應謹記「少鹽、少糖、少加工、少喝湯、控制量」的護腎五字訣。