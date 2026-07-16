20多歲男「尿出整管鮮紅」怕是癌！醫揭血尿5原因　不痛最危險

▲男子驗尿「整管鮮紅」嚇壞，懷疑自己是不是罹癌了。（圖／蘇信豪醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

上完廁所驚見馬桶染成一片鮮紅，不少人都會心跳漏一拍，腦中閃過「我是不是得癌症了？」的恐怖念頭。泌尿科醫師蘇信豪分享，日前就有一名20多歲男子拿著剛採集好的尿液檢體，神色慌張、聲音顫抖地衝進診間詢問自己是不是得了膀胱癌。對此，醫師盤點出造成血尿的5大常見原因，並提醒其中最需警惕的症狀為「無痛性血尿」。

蘇信豪醫師指出，該名年輕男患者因下腹悶痛、有尿液感前來就診，後經檢查診斷為「急性膀胱炎合併血尿」。他解釋，血尿不能掉以輕心，主要可分為2種。一種是憑肉眼就能輕易分辨的「肉眼血尿」，尿液會呈現紅色、粉紅色或茶色；另一種則是外觀與正常尿液無異，必須透過顯微鏡才能揪出紅血球的「顯微血尿」，這類通常是在健康檢查時才會被意外發現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於尿液為何會變紅？蘇信豪點出5大常見原因：

1. 尿路感染：這是最常見的原因之一。患者除了出現血尿，還會伴隨小便灼熱、疼痛、頻尿及下腹痛等不適感。

2. 尿路結石：包括腎臟、輸尿管或膀胱結石。當結石在排出過程中磨損尿道黏膜就會導致出血，這類患者往往會伴隨劇烈的後腰痛或腹痛，甚至痛到冒冷汗、想吐。

3. 攝護腺肥大：好發於中老年男性。由於肥大的攝護腺表面血管增生，容易在排尿時因摩擦或用力而破裂出血。

4. 泌尿道腫瘤：如膀胱癌、腎臟癌等，這是「最需要警惕」的狀況。腫瘤所引起的血尿最大特徵往往是「無痛性血尿」，除了尿液變紅之外，患者身體完全不會感到任何疼痛或不適。

5. 食物與藥物影響（假性血尿）：若前一天吃了大量紅肉火龍果、甜菜根，或有服用特定藥物，也可能使尿液變紅。這類情況只要多補充水分，隔天即可恢復正常。

許多民眾在發現血尿後，隔幾天見顏色恢復正常就以為「自己好了」。蘇信豪對此提醒，這絕對是致命的迷思！無論是結石或泌尿道腫瘤引起的出血，都可能呈現「間歇性」，也就是今天有血尿、明天又恢復正常。若因為不痛或症狀暫時消失就置之不理，極可能因此錯失黃金治療期。

蘇信豪呼籲，只要發現「肉眼可見的血尿」或是健檢報告出現「顯微血尿」的紅字，無論身體有無痛感，都應盡快至泌尿科門診報到。醫師會進一步安排尿液檢查、超音波，必要時更會進行膀胱鏡檢查，以客觀醫療數據揪出真正的致病原因。