不是沒洗乾淨！醫揭狐臭「4大特徵」快自測　耳垢濕黏也中了

▲天氣炎熱狐臭讓人驚逃！（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／採訪報導

炎炎夏日，不少人常被身邊或自己身上的異味臭到皺眉，不禁懷疑腋下散發異味，是否單純是因為沒洗乾淨或汗流太多？皮膚科醫師顏育達指出，狐臭真正的元凶是「頂漿腺」，當其分泌物與皮膚表面的細菌相遇，就會產生令人難以忍受的特殊異味。擔心自己有狐臭卻不自知嗎？若符合以下「4大特徵」，小心這可能不是一般的汗臭。

皮膚科診所院長顏育達接受《ETtoday健康雲》採訪時解釋，狐臭的形成必須同時滿足3個條件，即「頂漿腺分泌物＋特定細菌＋個人體質（遺傳）」。雖然雄性荷爾蒙會刺激頂漿腺活躍，但它更像是「把開關打開」的催化劑，並非決定有沒有狐臭的根本原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「每個人都有頂漿腺，卻不是每個人都有狐臭，關鍵是什麼？」顏育達醫師分析，頂漿腺（apocrine gland，又稱大汗腺）主要分布在腋下、乳暈、會陰等部位。雖然大部分人都有頂漿腺，但不同個體的腺體數量、大小、分泌量以及分泌物的成分都有明顯差異。其影響狐臭強弱的因素，依重要性排序如下：

1. 遺傳（尤其ABCC11基因）：這是最主要的關鍵因素，直接決定了頂漿腺分泌物的性質。

2. 頂漿腺活性：受到荷爾蒙、年齡等因素影響，進而決定分泌量的多寡。

3. 腋下菌相：每個人腋下的細菌種類與比例不同，會直接影響臭味的生成。

4. 環境因素：流汗量、清潔習慣、衣物材質及氣候等，則會影響味道的強弱。

你有狐臭嗎？4大特徵自我檢測

如何自我檢測是否被狐臭纏身？顏育達醫師整理出以下4大特徵，若符合可能就不是單純的汗臭：

✔ 腋下異味持續存在：即使剛洗完澡，味道仍容易隨之出現。

✔ 特定情境更明顯：運動、緊張或天氣炎熱時，異味會變得更加明顯。

✔ 耳垢偏濕黏：且衣服腋下處容易留下黃色汗漬。

✔ 家族遺傳：家族中也有人面臨相同的狐臭困擾。

10歲童因體味不敢靠近人！醫曝臨床揪心案例

在臨床經驗中，顏育達醫師也分享了2起讓他印象極為深刻的案例。曾有一名年僅10歲的小朋友，因為身上散發狐臭，在學校開始受到同學注意，甚至因此變得自卑、不敢靠近別人。所幸，在經過完整評估後接受了「旋轉刀手術」，術後恢復相當順利，終於能自在地參與校園生活。

另一位患者則是多年前曾接受過傳統切開剪除頂漿腺手術，然而術後異味依然明顯，讓他對治療徹底失去信心。直到再次前來門診評估，顏育達醫師以旋轉刀方式精準處理其殘存的頂漿腺，術後改善效果非常顯著，也幫助他重新找回生活品質與往日自信。

針對狐臭的治療，顏育達醫師說明，輕微的症狀可以透過外用止汗產品、體香劑或注射肉毒桿菌來改善，但這些方式的效果通常是暫時性的。若想長期改善甚至是根本解決困擾，就必須針對頂漿腺進行處理。目前的常見方式包括：外用止汗產品、肉毒桿菌注射（抑制排汗，效果約數個月）、微波或雷射等能量治療，以及旋轉刀頂漿腺刮除手術。

許多患者踏入診間時常會吐露心聲：「醫師，我忍很多年了。」顏育達醫師提醒，狐臭並非個人衛生習慣不好，也不需一味依賴止汗劑。如果體味問題已經影響到工作、人際關係或自信心，建議應儘早接受專業評估，找出最適合自己的改善方案，重拾清新與自信人生。