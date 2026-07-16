幫患者挖出滿滿糞便　急診醫一問：大概理解為何便秘搭119

▲便祕患者搭救護車來急診。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，幫一名便祕患者挖出滿滿一馬桶的糞便，一問對方有「重大傷病卡」也有「福保」。她說，「那一刻我大概理解了，為什麼他會便秘、為什麼搭119來急診。制度會慢慢改變人們使用醫療的方式，而我們也一起承擔這些結果。」

「便祕，只是便祕嗎？」田知學在「布農Doc 田知學」臉書分享該個案，她表示，讀這篇之前，希望大家先不要急著站在任何立場，不要急著批判病人，也不要急著批判醫療制度。

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患者便祕搭救護車來急診

田知學說，又是一個忙碌的星期天，特別多便祕、好幾天無法解便的病人，這位病人坐著119來到急診，照完X光，挖糞便、灌腸，在擁擠的急診室裡，「他回頭告訴我：『還是不舒服』。」

田知學表示，每一位夥伴手上都有忙不完的工作，「我請他直接坐在馬桶上，戴上手套，一邊幫他挖，一邊請他用力，最後滿滿一馬桶的糞便。他舒服了，我讓他繼續自己試著排便，轉身回去照顧其他病人。」

「制度會慢慢改變人們使用醫療的方式」

田知學指出，患者出院前，「我問他：『有重大傷病卡嗎？』有。接著他又說，自己有福保。那一刻我大概理解了，為什麼他會便秘、為什麼搭119來急診。制度會慢慢改變人們使用醫療的方式，而我們也一起承擔這些結果。」

田知學提到，而病人主訴便秘，真的只是便秘嗎？台灣急診醫師每天都必須在一群看似普通的病人裡，找到那一位不能錯過的人，因為便秘有的時候不只是便秘，而是危及生命安全的、需要手術的、得住院…..的狀態。

「什麼樣的制度能讓人民更健康，也讓醫護願意留下來」

田知學說，「真正重要的不是責怪誰，而是願不願意一起思考，甚至一起改變：什麼樣的制度才能讓人民更健康；也讓願意留在第一線照顧病人的醫護，願意繼續留下來。」而所謂的「福保」是指具有低收入戶資格的民眾，得以健保第五類身分加保，由政府全額補助健保費。