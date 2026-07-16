不只新冠、流感　醫示警「4病毒」社區傳播

▲許多人外出仍維持戴口罩的習慣。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰提醒，根據近期社區呼吸道病毒監測，目前流行的病毒已不是只有流感最常見，hMPV（人類間質肺炎病毒）、副流感病毒、流感病毒、新冠病毒都在社區持續傳播。而疾病管制署近日公布，上周新冠門急診就診比前一周相比激增34.4%，疾管署副署長曾淑慧提醒，最快本周就會超過流行閾值進入流行期。

「最近流行的，真的不只是流感！」吳昌騰在「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」臉書提到，那天下午1點半，一位一歲多的小男孩被爸媽抱進兒科急診，「醫師，他已經咳好幾天了，今天早上突然喘得很厲害。」

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吳昌騰表示，於是他仔細檢查孩子，孩子雖然沒有燒到39、40度，卻一直急促呼吸，每吸一口氣，胸口就凹陷一次，鼻翼不停張開，血氧也開始下降，看起來是有些嚴重。

hMPV造成幼兒細支氣管炎、肺炎的重要病毒之一

吳昌騰指出，於是安排孩子住院，住院後，檢驗結果很快出來，不是流感也不是RSV（呼吸道融合病毒），而是近來很活躍的hMPV（人類間質肺炎病毒）。

吳昌騰說，很多人沒聽過hMPV，但它其實是造成幼兒細支氣管炎、肺炎的重要病毒之一；最新研究顯示，住院的hMPV感染兒童中，約有3分之1會發展成重症，尤其5歲以下嬰幼兒更是高風險族群。

hMPV、副流感病毒、流感病毒、新冠病毒社區持續傳播

吳昌騰提醒，根據近期社區呼吸道病毒監測，目前流行的病毒已不是只有流感最常見，hMPV、副流感病毒、流感病毒、新冠病毒都在社區持續傳播，其中hMPV的檢出率相當高，提醒大家不要只把注意力放在流感。

吳昌騰提到，人類間質肺炎病毒可引起各年齡層的呼吸道疾病，在健康兒童中通常造成輕度病程；在一項門診兒童研究中，咳嗽、流鼻水、發燒、喉嚨痛是最常見的症狀，出現比例分別為 98%、81%、65%、63%，約半數兒童也出現喘鳴與食慾下降。

吳昌騰表示，如果孩子只是流鼻水、輕微咳嗽，大多可以在家休息觀察；但如果開始出現呼吸變快、胸口凹陷、鼻翼煽動、喘得厲害、嘴唇發紫、精神變差，或喝不下水，就不要再等待，應立即就醫。

新冠就診激增34% 疾管署：最快本周進入流行期

疾管署14日公布，上周新冠門急診就診2811人次，比前一周相比激增34.4%，也是連續5周上升。曾淑慧分析，最快本周就會超過流行閾值進入流行期，8月中下旬達到高峰，屆時單周就診上看5萬人次，提醒民眾做好自主防疫措施，接種本季新冠疫苗。