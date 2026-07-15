台大院長談AI醫療走向「人機協作」　機器人共同開刀是可預見未來

▲台大醫院院長余忠仁（左）談智慧醫療未來，人機協作轉型浪潮。（圖／台大醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

人工智慧（AI）發展持續突破，在醫療領域的相關應用也不斷推出，台大醫院今（15）日舉辦數位與智慧醫療國際研討會，院長余忠仁指出，當前討論已非單純AI軟體，而是AI進入實體應用階段（Physical AI），近期《Nature》刊登研究顯示，醫師已可與機器人共同完成手術，且成果良好，代表人機協作手術已是可預見的未來。

適逢台大醫院131周年院慶，台大醫院今日舉辦數位與智慧醫療國際研討會，以「人機協作轉型浪潮：從臨床照護到智慧醫療」為主題，邀集來自國內外超過300位醫療機構主管、臨床專家、人工智慧及機器人領域學者與產業代表，共同探討機器人科技、人工智慧（AI）、Embodied AI、人形機器人及智慧手術系統等創新技術在醫療照護的最新發展與未來應用，展現台大醫院持續推動智慧醫療與數位轉型的成果與願景。

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余忠仁致詞表示，台大醫院走過131年歷史，不僅肩負培育醫學人才、守護國人健康的重要使命，更持續引領台灣醫療創新發展。面對全球人口高齡化、醫療需求快速增加及醫護人力短缺等挑戰，數位科技與人工智慧已成為提升醫療品質、改善醫療效率及優化病人照護的重要關鍵。

余忠仁受訪指出，醫療AI已經不僅僅在談軟體應用，已經進入實體AI的導入與應用，目前台大醫院已經導入機器人執行包含搬運、迎賓等工作，但如何讓機器人與醫療人員有效合作，「人機協作」是非常重要的議題。

▲台大醫院131週年院慶舉辦數位與智慧醫療國際研討會。

面對全球醫療機構共同面臨的「病患需求暴增」與「醫護人力短缺」雙重挑戰，數位發展部部長林宜敬認為科技正是關鍵的解方橋樑。衛生福利部資訊處處長李建璋也表示，智慧醫療的發展從能減輕護理同仁負擔的社交輔助機器人，到能在毫秒間解讀複雜心臟影像的AI平台，自動化技術正在重新定義醫療日常。

台大醫院本次研討會邀請多位國際重量級專家分享最新研究與實務經驗，包括來自美國矽谷的機器人發展專家Steve Cousins、義大利的認知人形機器人應用專家Paolo Denti，並針對AI在心臟醫學的尖端整合邀請德國心臟中心 DHZC 首席醫療資訊長Alexander Meyer，以及達文西（Da Vinci）、雨果（Hugo）等手術機器人平台的實務運用進行深度交流。

余忠仁提到，國內數位轉型已推動多年，但真正的AI時代才剛開始，AI普及與醫療場域導入仍有許多未知與想像空間，醫療界需要與AI、工程等不同領域專家密切合作，共同推動智慧醫療發展。余忠仁也強調，智慧醫療的核心並非以科技取代醫療專業，而是透過科技協助醫療團隊提供更精準、更有效率且更具人本精神的照護。