日本下修蘋果農藥「台灣卻放寬6倍」　食藥署：介於美、日規範間

▲蘋果農藥芬普寧標準引發外界質疑。（圖／AI生圖）

記者趙于婷／台北報導

國內放寬「蘋果」農藥芬普寧標準引發關注，消基會今呼籲衛福部應完整公開科學依據。對此，食藥署回應，我國農藥殘留容許量（MRL）評估原則與國際規範一致，本次修正是將「蘋果」從原本的「梨果類」中獨立出來，標準是介於美國標準5 ppm與日本標準2ppm之間。

消基會指出，該事件的問題核心並非「3ppm是否立即造成中毒」，而是「政府為何要將容許量大幅提高？從原本0.5ppm提高至3ppm，提高6倍的科學理由何在？是否已有充分醫學、毒理學及暴露評估支持？」主管機關至今仍未向社會提出完整說明。

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對此，食藥署回應，農藥殘留容許量標準是經國際評估原則及工具（OECD MRL Calculator）評估後所定，依據科學原理、各項農藥毒理資料、農作物殘留消退資料、配合農作物用藥需求、參酌國際間標準，同時納入國人飲食調查，考量國人對各類農作物取食總量累積風險，進行整體評估。

不過消基會提到，同樣是蘋果的芬普寧農藥殘留容許值，日本厚生勞動省在2021將標準從5ppm下修到2ppm，我國在農藥殘留容許量標準通常比日本更嚴格，「為何不選擇日本的標準2ppm，要選擇3ppm？是否顧慮到美國標準是5ppm，所以才放寬到讓大部分美國蘋果都可以進口？」

食藥署則強調，科學證實安全微量農藥殘留不會造成雞尾酒效應，本次修正是將「蘋果」從原本的「梨果類」中獨立出來，依據蘋果的田間殘留試驗數據，訂定更符合實際農民用藥情形的個別標準，並非放寬標準，原標準未單獨訂定芬普寧於蘋果的MRL，是適用「其他梨果類」0.5ppm，本次是依據「蘋果」田間殘留試驗數據評估，訂定更符合實際用藥情形的「蘋果」MRL 3.0ppm。