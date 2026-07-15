全台25%醫院本業虧損　醫界嘆「靠美食街副業補貼」提3訴求

▲健保署公布最新醫院財報，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署今日公布113年醫院財報，林口長庚醫院雖連續九年蟬聯整體結餘第一，但其37.26億元結餘中，屬於醫療本業的醫務利益僅4.44億元，其餘逾32億元皆來自非醫務利益，又以股利收益為最大宗。醫界指出，肩負救人使命的醫療本業無法獲得合理利潤，醫院不得不仰賴股利、停車場及美食街等業外收入「貼補醫療」，如此經營模式，一旦遭遇景氣循環或股市波動，醫院財務韌性勢必面臨嚴峻考驗。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，本次財報顯示，高達25.8%（62家）的醫院呈現虧損，等於每四家醫院就有一家苦撐經營。近年來醫院同時承受三大剛性成本的沉重壓力，分別是物價與電費持續攀升、人才留用壓力升高、本業獲利持續遭壓縮。

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洪子仁無奈表示，在健保點值長期折扣下，醫院即使承擔龐大財務壓力替醫護加薪，同仁對薪資提升的感受仍相當有限，而醫院本業的獲利空間卻已被壓縮至極限，形成「醫護、醫院、健保」三輸的困境。

▲113年度整體收支結餘前十名醫院。（圖／翻攝自健保署網站）

「醫療支出是投資，不是成本！」洪子仁表示，政府於2025、2026年連續兩年將健保總額成長率提高至高推估5.5%，並透過公務預算挹注醫療資源，這是值得肯定的重要進展。然而，相較於日本、韓國等國家，台灣經常性醫療保健支出（NHE）占GDP比例仍僅約6%多，不僅低於OECD平均9%至10%的水準，也顯示我國健康投資仍有相當大的提升空間。

為確保台灣醫療永續發展及提升國人健康餘命，台灣醫務管理學會提出三項具體訴求：

1. 持續加大健康投資：健保總額成長率應持續維持5%以上高推估水準，並於未來五年內，逐步將我國醫療保健支出（NHE）占GDP比例提升至8%至9%的合理水準。

2. 落實保障合理點值：政府應透過公務預算撥補，保障醫學中心及區域醫院平均健保點值不低於0.95元。唯有點值穩定，醫院才能進行長期規畫，並持續改善醫護薪資待遇，留住核心醫療人才。

3. 支持重症與新醫療科技獨立給付：針對癌症、重症、罕病及新引進的高階醫療科技，應建立獨立給付保障機制，或由公務預算支應，避免承擔國家重症照護責任的醫院陷入長期財務困境。