台灣4大癌死亡率上升　專家示警2破口：疾病識能不足

▲癌症希望基金會攜手醫界專家，呼籲正視4大癌別死亡率逆勢上升警訊。（圖／癌症希望基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內整體癌症死亡率呈現下降趨勢，然而癌症希望基金會分析卻發現，國內「乳癌、攝護腺癌、子宮內膜癌及卵巢癌」等4大癌別死亡率不減反增，相較日本、韓國、美國、英國及澳洲等5國的死亡率多呈下降，台灣是逆勢上升。專家分析，治療落差與疾病識能不足恐是兩大破口。

癌症希望基金會今日召開「四癌死亡率逆勢上升警訊」記者會，分析國內癌症死亡率趨勢，其中子宮體癌（最大宗為子宮內膜癌）死亡率自97年起增加83.3%，增幅居比較國家中之首，攝護腺癌、卵巢癌及乳癌死亡率亦分別增加31.1%、23.3%及18%，至於日韓英美澳等5國的這些癌別死亡率多已下降15%至30%，與台灣形成強烈反差。

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專家分析認為，治療可近性及疾病識能不足，可能是值得關注的兩大挑戰。以乳癌為例，高雄醫學大學附設醫院副院長、台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，乳癌淋巴未轉移的早期病人無法獲得部分標靶藥物給付，晚期病人則有高達8成用藥設有給付上限。

在婦癌方面，台大醫院婦產部主治醫師魏凌鴻表示，部分晚期卵巢癌及子宮內膜癌病人仍面臨用藥選擇不足的困境，其中子宮內膜癌不僅行之有年的基礎化療沒有健保給付，更長期未有新藥納入健保。至於攝護腺癌，三軍總醫院泌尿外科主治醫師、台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍強調，除部分標靶藥物給付受限外，新型放射線治療亦須符合特定條件才能獲得給付，若需自費治療，往往增加病人及家庭負擔。

疾病識能方面，陳芳銘表示，台灣乳癌篩檢率僅39.1%，遠低於歐美國家的60%至80%。相較乳癌已有公費篩檢，子宮內膜癌的疾病認知更相對不足，魏凌鴻指出，不少女性將停經前後異常出血誤認為更年期正常現象，錯失及早診斷與治療的機會。攝護腺癌也有相同情況，查岱龍指出，許多男性將排尿異常視為老化現象而延誤就醫，導致超過7成病人確診時已進入第三、四期，錯失較佳治療時機。

癌症希望基金會副董事長、高雄長庚耳鼻喉部主治醫師羅盛典表示，政府提出健康台灣2030降低癌症死亡率三分之一的願景值得肯定，但乳癌、攝護腺癌、子宮內膜癌及卵巢癌死亡率持續上升，反映現行政策有必須補強之處。

羅盛典認為，政府首先應提升疾病識能與高風險族群警覺性，搭配完善篩檢與早期發現策略，以提高早期診斷率。其次，健保應持續充實癌症新藥與新醫療科技資源，檢討與臨床實證未能充分接軌的給付限制，逐步縮短與國際治療指引的落差，讓病人能及時接受適切治療。