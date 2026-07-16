ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

台灣4大癌死亡率上升　專家示警2破口：疾病識能不足

▲▼癌症希望基金會攜手醫界專家呼籲正視四大癌別死亡率逆勢上升警訊，補強癌症防治關鍵。（圖／癌症希望基金會提供）

▲癌症希望基金會攜手醫界專家，呼籲正視4大癌別死亡率逆勢上升警訊。（圖／癌症希望基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內整體癌症死亡率呈現下降趨勢，然而癌症希望基金會分析卻發現，國內「乳癌、攝護腺癌、子宮內膜癌及卵巢癌」等4大癌別死亡率不減反增，相較日本、韓國、美國、英國及澳洲等5國的死亡率多呈下降，台灣是逆勢上升。專家分析，治療落差與疾病識能不足恐是兩大破口。

癌症希望基金會今日召開「四癌死亡率逆勢上升警訊」記者會，分析國內癌症死亡率趨勢，其中子宮體癌（最大宗為子宮內膜癌）死亡率自97年起增加83.3%，增幅居比較國家中之首，攝護腺癌、卵巢癌及乳癌死亡率亦分別增加31.1%、23.3%及18%，至於日韓英美澳等5國的這些癌別死亡率多已下降15%至30%，與台灣形成強烈反差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

專家分析認為，治療可近性及疾病識能不足，可能是值得關注的兩大挑戰。以乳癌為例，高雄醫學大學附設醫院副院長、台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，乳癌淋巴未轉移的早期病人無法獲得部分標靶藥物給付，晚期病人則有高達8成用藥設有給付上限。

在婦癌方面，台大醫院婦產部主治醫師魏凌鴻表示，部分晚期卵巢癌及子宮內膜癌病人仍面臨用藥選擇不足的困境，其中子宮內膜癌不僅行之有年的基礎化療沒有健保給付，更長期未有新藥納入健保。至於攝護腺癌，三軍總醫院泌尿外科主治醫師、台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍強調，除部分標靶藥物給付受限外，新型放射線治療亦須符合特定條件才能獲得給付，若需自費治療，往往增加病人及家庭負擔。

疾病識能方面，陳芳銘表示，台灣乳癌篩檢率僅39.1%，遠低於歐美國家的60%至80%。相較乳癌已有公費篩檢，子宮內膜癌的疾病認知更相對不足，魏凌鴻指出，不少女性將停經前後異常出血誤認為更年期正常現象，錯失及早診斷與治療的機會。攝護腺癌也有相同情況，查岱龍指出，許多男性將排尿異常視為老化現象而延誤就醫，導致超過7成病人確診時已進入第三、四期，錯失較佳治療時機。

癌症希望基金會副董事長、高雄長庚耳鼻喉部主治醫師羅盛典表示，政府提出健康台灣2030降低癌症死亡率三分之一的願景值得肯定，但乳癌、攝護腺癌、子宮內膜癌及卵巢癌死亡率持續上升，反映現行政策有必須補強之處。

羅盛典認為，政府首先應提升疾病識能與高風險族群警覺性，搭配完善篩檢與早期發現策略，以提高早期診斷率。其次，健保應持續充實癌症新藥與新醫療科技資源，檢討與臨床實證未能充分接軌的給付限制，逐步縮短與國際治療指引的落差，讓病人能及時接受適切治療。

【好人一生平安】阿伯誤走馬路中央　2騎士帥氣迴轉幫忙

關鍵字： 癌症 乳癌 攝護腺癌 子宮內膜癌 卵巢癌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

綠營狂轟致癌油！中市府3點聲明反擊：業者才是食安第一責任人

台灣4大癌死亡率上升　專家示警2破口：疾病識能不足

網傳「衛福部要中聯保密致癌油」　食藥署駁斥：造謠者移送檢調

毒油裡的苯駢芘如何致癌？醫曝「無急性症狀」：但會改寫你的DNA

別再說「怎麼會被騙」！精神科醫師揭：詐騙最常操弄的4種心理

三總導入無創「海神刀」治攝護腺癌　陽痿風險低於傳統手術

快訊／中聯致癌油增至7批　下游1322家「了凡、洪瑞珍」入列

快訊／中聯油品隱匿未呈報下架批次　食藥署再罰300萬

「代孕」脫鉤審查7:2表決通過　綠白立委現場互嗆

不是沒洗乾淨！醫揭狐臭「4大特徵」快自測　耳垢濕黏也中了

讀者迴響

回到最上面