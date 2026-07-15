「Taiwan Can Help」再升級　萬芳醫院助友邦培育在地人才

▲萬芳醫院主辦「2026亞非健康創新與全球夥伴高峰論壇」，交流彼此醫療經驗。（圖／萬芳醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

醫界推動「Taiwan Can Help」，正從「幫人看病」走向「幫忙培養醫療人才」。萬芳醫院表示，近年除派遣醫療團赴索馬利蘭常駐，亦協助史瓦帝尼建立癌症照護體系，並於馬紹爾群島培育本土醫師，另與菲律賓合作發展智慧醫療，希望能拉拔當地醫療團隊具備獨立照護能力，而非長期依賴國外支援。

萬芳醫院今天主辦「2026亞非健康創新與全球夥伴高峰論壇」，由台北醫學大學、北醫附設醫院及雙和醫院共同參與，邀集菲律賓、泰國、索馬利蘭、史瓦帝尼及馬紹爾群島等亞洲、非洲與太平洋地區政府官員及醫療專家來台，交流人才培育、公共衛生及醫療制度等經驗。

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對於國際醫療，萬芳醫院院長劉燦宏說，醫療合作已不只是提供醫療服務，而是協助合作國家建立可自主發展的醫療體系，近年國內醫院透過臨床教育、制度建立及人才培育，目標將台灣醫療經驗留在當地，形成可持續運作的醫療模式。

以索馬利蘭為例，萬芳醫院自2022年起派遣醫療團常駐，合作已從臨床照護擴展至重症醫學、感染控制及超音波診斷及醫療資訊系統建置，並建立「老師培育老師（Teach the Teacher）」制度，培養在地種子教師；在史瓦帝尼，合作亦從設備支援，逐步延伸至癌症病理診斷、放射治療及人才培育。

劉燦宏也說，雙和醫院並協助馬紹爾群島建立本土住院醫師培育制度，多名馬籍醫師完成訓練後已返國服務；北醫附設醫院則與菲律賓合作推動骨質疏鬆、糖尿病視網膜病變AI篩檢，及新生兒聽力篩檢等計畫。北醫表示，未來將持續整合北醫體系，深化與亞非太平洋國家的合作，讓台灣經驗在更多國家落地。