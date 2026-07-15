聲帶麻痺20餘年　新式植入物助48歲女重拾自信

▲中醫大附醫耳鼻喉部喉科主任鄒永恩醫師說明單側聲帶麻痺常見原因及治療方式，提醒術後聲音沙啞超過二至四週應儘早接受專業評估。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「以前講沒幾句就要停下來喘一下，現在終於可以正常和人聊天了。」48歲從事批發業的蔣小姐，因年輕時接受甲狀腺手術造成右側聲帶麻痺，二十多年來飽受聲音沙啞、說話費力、音量不足及容易疲勞等困擾，不僅工作頻頻受影響，也逐漸失去與親友自在交談的信心。

蔣小姐因工作性質，需要長時間與客戶溝通但右側聲帶麻痺讓她每次說話都格外吃力。多年來，她陸續接受喉部矽膠塊植入及玻尿酸聲帶注射，希望改善聲門閉合不全，但效果始終有限。直到接受中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部喉科修正性甲狀軟骨成形術，重新置入新型可調式喉部植入物後，不僅嗓音恢復自然，追蹤逾兩年仍維持良好，也重新找回工作與生活中的自信。

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▲48歲蔣小姐(左)因甲狀腺手術後右側聲帶麻痺，歷經兩度治療仍未改善，於中醫大附醫接受修正性甲狀軟骨成形術後，重拾自然嗓音。（圖／記者游瓊華翻攝）

她前往中醫大附醫求診，經耳鼻喉部喉科主任鄒永恩檢查發現，先前植入物已出現移位，且伴隨肉芽組織增生，造成聲門閉合效果不佳，因此安排接受修正性甲狀軟骨成形術，重新調整甲狀軟骨開窗位置，並置入新型可調式喉部植入物。

這項手術歷時約兩小時，住院四天完成治療，術中並搭配喉內視鏡即時觀察聲門閉合狀況，依患者現場發聲情形微調植入物位置，以達到最佳發聲效果。術後蔣小姐聲音恢復清晰自然，不僅工作時能順利與客戶溝通，也重新享受與家人朋友聊天的自在時光。

鄒永恩表示，單側聲帶麻痺多因迷走神經或喉返神經受損所致，而甲狀腺、食道、肺部及胸腺等器官皆鄰近相關神經，因此甲狀腺手術、食道癌切除、肺癌合併縱膈淋巴結清除，以及胸腺或上縱膈腔腫瘤手術，都可能導致神經受損而造成聲帶麻痺。根據文獻統計，甲狀腺手術後永久性聲帶麻痺發生率約0.5%至2%，肺癌切除合併縱膈淋巴結清除後則約5%至6%。

他指出，患者除了聲音沙啞之外，常伴隨說話容易疲勞、音量不足、氣息不足，甚至喝水嗆咳、吞嚥困難等問題。若聲門長期無法完全閉合，不僅影響工作與社交生活，也可能增加吸入性肺炎風險。

鄒永恩說，目前單側聲帶麻痺治療須依病程、神經恢復可能性、聲帶位置、吞嚥功能及患者需求量身規劃，包括嗓音治療、聲帶注射及甲狀軟骨成形術等。若曾接受治療但改善有限，或因植入物移位、周邊組織變化導致效果下降，修正性甲狀軟骨成形術仍可提供再次改善嗓音的機會。

他表示，此次採用的新型可調式喉部植入物，可依患者術中發聲狀況即時微調，目前全球累積已完成超過700例臨床使用，提供聲帶麻痺患者更精準的治療選擇。鄒永恩提醒，不少患者誤以為手術後聲音沙啞只是恢復期的正常現象，只要還能發聲就不需治療，因此錯過最佳治療時機。

若接受甲狀腺、食道、肺部、胸腺或其他頭頸部、胸腔手術後，聲音沙啞持續超過2至4週，或伴隨說話容易疲勞、音量下降、喝水嗆咳及吞嚥困難等症狀，應儘速接受耳鼻喉科專業評估及喉內視鏡檢查，透過早期診斷與適當治療，多數患者都有機會改善發聲及吞嚥功能，降低吸入性肺炎風險，重拾正常生活品質。

▲中醫大附醫耳鼻喉部喉科主任鄒永恩醫師示範可調式喉部植入物，說明修正性甲狀軟骨成形術如何改善聲門閉合功能，協助病人恢復自然發聲。（圖／記者游瓊華翻攝）