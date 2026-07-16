吞錯浪費錢！保健品「4大地雷」　藥師：以為補3種竟同種吃3份

▲服用保健食品眉角多，藥師示警4大禁忌。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

現代人注重養生，家裡瓶瓶罐罐的保健食品越買越多，但你真的吃對了嗎？許多民眾不知不覺中把「互相打架」的營養素吞下肚，不僅白花錢，甚至可能影響正在服用的處方藥效。藥師陳澤鈞在粉專「肌情藥師-藥師How棒」發文警告，吃得多不代表補得完整，若亂吃特定保健品與抗凝血藥物，更可能增加出血風險。

以為補3種 其實是同一種吃3份

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陳澤鈞觀察到，許多人一天下來吃了綜合維生素，又額外補充B群、維生素D、鋅或護眼配方，甚至連日常飲品或粉包裡都偷偷加了維生素與礦物質，但民眾往往「只看產品名稱很容易漏掉！」他提醒，民眾常誤以為水溶性維生素吃多無妨，但其實不然；而脂溶性的維生素A、D、E、K更會在體內累積。在買任何新產品前，務必先把每項營養素的每日總含量加總算清楚。

礦物質互卡：鈣、鐵、鋅請分開吃

除了重複攝取，營養素之間也會互相影響。陳澤鈞舉例，鈣會影響鐵的吸收，因此兩者必須排在不同時段吃；而補鐵時，也千萬別順手配咖啡或茶。

此外，若同時吃鋅錠、綜合維生素與保護力配方，很容易導致鋅攝取過量，不僅會引起腸胃不適，長期下來還會干擾體內「銅」的吸收。他強調：「礦物質不是缺什麼就一直加」，它們彼此在體內都會互相牽制。

最危險混搭：銀杏、薑黃配「抗凝血藥」

針對正在服藥的族群，陳澤鈞點出最危險的用藥地雷。正在服用抗凝血藥物（如warfarin、aspirin、clopidogrel）的患者，絕對不能把保健食品當普通食物看待。他警告，若同時服用銀杏或高劑量薑黃，恐增加出血風險。若身體出現不明瘀青、流鼻血、牙齦出血或排黑便，必須立刻停用並儘速就醫；在進行手術或拔牙前，也務必主動向醫師告知目前正在吃的所有保健品。

阻擋藥效：甲狀腺藥物需與鈣、鐵錯開4小時

不僅如此，鈣、鐵、鎂、鋅等礦物質，也可能跟處方藥結合，導致藥效大打折扣。陳澤鈞以甲狀腺低下患者服用的「levothyroxine」為例，該處方藥必須與鈣片、鐵劑或綜合維生素錯開至少4小時。他直言，每種藥物需要間隔的時間都不一樣，不能一律用間隔2小時的觀念來帶過。

面對滿桌的保健品該怎麼吃？陳澤鈞建議，最安全的做法就是把藥物和保健食品全列出來，直接請藥師幫忙排時間。他也傳授整理保健盒的3個必做步驟：

1. 查看完整成分

2. 加總每日攝取量

3. 確認有沒有跟藥或疾病衝突

「保健品不是排得越滿，健康拼圖就越完整。」陳澤鈞提醒，慢性病患、孕婦、準備手術或多重用藥者，吃任何新產品前，一定要先諮詢專業醫療人員，至於究竟「缺什麼」，還是應回歸自身的飲食、生活與身體需求來綜合評估。