金門首例腹主動脈重建　北榮醫巧思縫製人工血管搶命

▲北榮今舉辦成果發表會分享外島首例腹主動脈瘤破裂重建手術。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

台北榮總攜手衛福部金門醫院，完成金門首例高難度的腹主動脈瘤破裂重建手術。一名89歲金門男子因腹主動脈瘤破裂就醫，並發生出血性休克，且本身有免疫疾病，血小板不到正常值下限1/7，手術大出血風險高，但醫療團隊為搶時間，決定不後送，直接在金門為他開腹，最後也成功助他脫離險境。

在台北榮總今天的成果發表會上，支援金門醫院的心臟血管中心主治醫師郭景源說，患者今年5月中旬因突發劇烈腹痛前往金門醫院急診，經電腦斷層檢查後，發現腹主動脈瘤破裂，腹腔大量出血，並陷入出血性休克；由於病人患有「免疫性血小板低下紫斑症（ITP）」，血小板僅約2萬/μL（一般成人正常值約15萬至40萬/μL），凝血功能嚴重不足，術中極易大量出血，使手術難度大幅提高。

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郭景源表示，腹主動脈瘤破裂的致死率極高，每延誤一分鐘都可能增加死亡風險，為此，醫療團隊第一時間與患者家屬討論，若緊急後送回台，雖可獲得較完整的手術資源，但病情恐於途中惡化，甚至再次破裂；若留在金門立即手術，則須面對離島醫療資源、血液供應及器材有限等挑戰。

經醫病共同決策後，醫療團隊選擇留在金門開刀。郭景源指出，由於金門醫院平時沒有常規執行主動脈重建手術，故立即啟動跨院應變機制，統籌開刀房人力及院內資源，捐血中心也透過民航班機調度血品送抵金門，手術則由台北榮總、林口長庚及金門醫院跨院、跨專科團隊共同完成。

郭景源表示，考量患者血管尺寸及手術需求，術中臨機應變，將透析用人工血管重新裁切並以手工縫製組裝，順利打造出符合患者需求的人工血管，歷經6個多小時努力，終於完成腹主動脈重建；患者術後在加護病房接受照護，病況穩定後，已轉回台北榮總持續復健，目前恢復情形良好。

郭景源指出，此成果最困難處不只是完成手術，而是在空中後送與立即手術之間，為病人做出最有利的決策；台北榮總強調，未來將持續深化與金門醫院合作，提升離島急重症醫療量能，讓更多在地民眾能在黃金時間內獲得高品質醫療照護。