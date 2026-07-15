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嫩妹喝醉「忘取舊棉條」直塞新的！悶1週爆惡臭　醫一內診搖頭

▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲年輕女孩喝醉忘了取出棉條，直到悶了1週發出惡臭才就醫。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

市面上主打「無感」的女性生理用品大受歡迎，卻也因為「太舒服」頻傳驚悚插曲！中榮婦產科醫師謝筱芸指出，不僅有女網友將月亮碟片忘在體內整整1個月，她門診也曾遇過年輕女孩酒醉後忘記取出舊棉條，竟「直接塞入新的」狂悶1週，導致下體散發濃烈惡臭求診。

針對這2起因生理用品無感而引發的私密處危機，謝筱芸醫師在粉專發文直呼「看完真的覺得萬幸！」她解釋，該名女網友直到下一次月經來才驚覺碟片還在體內，而門診女孩則是因陰道發炎、伴隨崩潰異味才來就醫。幸運的是，這2位女子當時陰道內剛好都沒有微小傷口，也未處於免疫力低下的狀態，才沒有釀成更嚴重的骨盆腔發炎，甚至避開了可能有致命風險的「毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome, TSS）」。

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現在的生理用品設計越來越好，謝筱芸坦言自己也因此受惠，主打「無感」確實帶來極大的舒適與便利。但她也提醒，正因為太無感，在忙碌或是精神不濟（例如酒醉、熬夜太累）的時候，真的很容易讓人忘記它的存在。

為了避免「舒服到忘記」帶來的健康風險，謝筱芸特別針對使用置入式生理用品的女性，提出3點重要提醒：

1. 設鬧鐘提醒：每次放入時，在手機設定提醒。

2. 經期後檢查：月經結束後，務必再確認一次是否已完全取出體外。

3. 異常速就醫：如果出現惡臭分泌物、發燒、下腹痛等異狀，請盡快就醫。

謝筱芸呼籲，照顧自己的同時，別忘了確認體內沒有留下任何「忘記取出的生理用品」，以免引發後續感染危機。

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關鍵字： 棉條 生理用品 婦產科 發炎 感染 異味 內診 謝筱芸醫師

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