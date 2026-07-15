北榮院長突發千字公開信　談颱風假「讓醫院困擾」：無政治考量

▲北榮院長陳威明今以公開信方式回應颱風假爭議。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

台北榮總院長陳威明日前發表放颱風假「讓醫療院所困擾」的言論，引起不少爭議。他今發出上千字院內公開信回應，相關發言並無政治考量，而是站在病人、醫療現場的角度，說明醫學中心在天然災害期間維持醫療不中斷的重要性。

陳威明之前表示，醫學中心若因停班停課大量停診，不僅影響手術、門診及檢查安排，後續還可能造成大量病患回補，導致醫療量能吃緊。相關談話曝光後，引發外界質疑是否反對颱風假、忽略醫護及其他勞工安全，支持和反對意見在網路上持續發酵。

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對此，陳威明今發出公開信，指近年因應極端氣候，醫院也持續召開跨部門會議，強化防災應變機制，即使颱風來襲，緊急醫療及必要手術仍維持運作，上周五全院仍完成95台手術。

陳威明強調，颱風期間手術會依既定原則安排，兼顧器官移植、癌症、達文西手術、離島及外縣市住院患者，及病情較重者，確保有限醫療量能發揮最大效益。

不過，陳威明也說，醫院每天幾乎滿載運作，北榮每日門診約1萬人次，另有抽血、影像檢查、內視鏡及健檢等大量醫療服務，臨時停班停課不僅影響病患就醫，也使人力調度更加困難，且颱風過後還須重新安排延期的門診、檢查與手術，確實會增加醫療團隊負擔。

陳威明指出，北榮肩負重症、癌症及疑難疾病照護，許多名醫門診一號難求，延期後病人往往需等待更久，因此院方只能透過增加後續門診量能，盡量縮短病人等待時間。

陳威明最後表示，今天是自己距離退休剩下一年的日子，退休後仍將留在北榮擔任特約醫師，持續投入臨床照護，並強調自己從醫至今始終以病人為優先，這份初心不會改變。