快訊／中聯5批問題油「下游增至1006家」　食藥署完整名單一次看

▲截至7/15上午11時，5批不合格油品已經下架回收1,661.6公噸。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布中聯油脂案回收最新進度，根據統計，截至7/15上午11時，5批不合格油品已經下架回收1,661.6公噸，預防性下架回收共6,020.6公噸。另食藥署也公布5批問題油槽的1006家下游業者，而「泰山、福壽、福懋」也自行在官網揭露4到6月29批預防性下架的下游業者。

►下游業者名單

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根據食藥署最新統計，截至7/15上午11時，泰山油品（中聯油槽313）已下架回收512.1公噸，南僑（中聯油槽315）已下架回收328.2公噸，福壽花生風味精華調合油（中聯油槽318）已下架回收243.6公噸，福壽不飽和大豆沙拉油（（中聯油槽314）已下架回收163.4公噸。

另外，食藥署也同時公布福壽、福懋、泰山「下游業者清單」，總計有1006家業者，知名業者包括先前陸續公佈過的「好樂迪、聯華食品、晶華酒店、貳樓、點點心、時時香、忠青商行、樂雅樂、老協珍」等。

針對預防性下架產品，食藥署已公布重新上架原則，包括「分源分項、逐批確認、上下游核對」，經食藥署或第三方認證檢驗機構檢驗皆符合規定後，即可解除管制，但全面排除5批致癌油。

而石崇良今上受訪時表示，目前正在持續調查了解問題來源，除了原料的因素，主要應該還有製程問題，包括脫酸、脫色、脫臭，溫度變化也可能引起濃度上升，最終報告還是要由專家確認，才正式對外公布。

食藥署公布1006家下游業者名單：