一緊張就胃痛、火燒心　醫揭「肝胃不和」按3穴位助緩解

▲醫師指出，「肝胃不和」與自律神經失衡息息相關。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少人一緊張就胃痛、火燒心、胃脹氣，甚至腹瀉、胃食道逆流。中醫師提醒，情緒起伏看似只是心理壓力，實際上可能已反映在腸胃道，「肝胃不和」與自律神經失衡息息相關，建議平時可透過按壓穴位保養，包括位於手腕橫紋上三指、兩筋之間的「內關穴」，位於小腿外側的「足三里穴」以及位於足背大拇趾與第二趾間凹陷處的「太衝穴」。

中醫師林怡嫣表示，從現代醫學角度來看，壓力會啟動人體「戰或逃」反應，影響腸腦軸（Gut-Brain Axis）運作，造成自律神經失衡，當交感神經過度活化時，容易導致胃酸分泌增加、胃部肌肉痙攣及胃部血液循環變差，進一步引起胃痛、胃脹、消化不良及胃食道逆流等不適。

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林怡嫣指出，中醫則認為，情緒壓力屬於「肝」所主，消化功能則與「脾胃」有關，當長期處於焦慮、壓力大的狀態，肝氣鬱結便容易影響胃的正常運作，形成俗稱的「肝氣犯胃」，導致胃氣上逆、胃部痙攣，進而出現胃痛、火燒心等症狀。

在治療上，重點不只是「治胃」，更要「疏肝」。林怡嫣說，透過疏肝理氣的中藥方劑或針灸治療，可協助放鬆情緒、調節自律神經，讓胃氣恢復正常運作。

▲醫師分享舒緩胃痛、火燒心穴位。（圖／馬光中醫提供）

除了治療外，林怡嫣也建議，民眾平時可透過按壓穴位保養，包括位於手腕橫紋上三指、兩筋之間的「內關穴」，可緩解胃氣上逆及緊張心悸；位於小腿外側的「足三里穴」，有助調理脾胃、改善胃脹氣及提升免疫力；位於足背大拇趾與第二趾間凹陷處的「太衝穴」，則可疏肝理氣、舒緩情緒壓力。

飲食方面，林怡嫣提醒，壓力大時應減少咖啡、濃茶、甜食等刺激胃酸分泌的食物，也要避免生冷及容易脹氣的食物，如豆類、地瓜、湯圓及麻糬，以降低腸胃負擔，同時應養成少量多餐、細嚼慢嚥的習慣，避免吃得過飽。

若經常因壓力導致胃痛、胃脹氣，也可適量飲用玫瑰花茶或佛手柑茶，幫助疏肝理氣、放鬆心情。不過林怡嫣提醒，玫瑰花茶含有較多單寧酸，空腹飲用可能刺激腸胃，甚至引發腹瀉，建議避免空腹飲用。

