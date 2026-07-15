食道重建無法開胸！東港安泰微創心臟繞道手術　58歲男提早出院

▲東港安泰醫院微創心臟繞道手術。（圖／安泰醫院提供）

記者陳崑福／屏東報導

58歲H先生曾罹患食道癌並接受食道重建，近日因冠狀動脈疾病需接受心臟繞道手術，卻因胸腔結構改變無法採傳統開胸方式。東港安泰醫院心臟外科團隊評估後，改以微創左側開胸冠狀動脈繞道手術，歷時6小時順利完成，不僅傷口癒合良好，也比預期提早出院，展現屏南地區心血管微創醫療的新成果。

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安泰醫院表示，冠狀動脈疾病是造成心肌缺氧及心肌梗塞的重要原因，當血管因動脈粥樣硬化而狹窄或阻塞時，心臟供血不足，可能出現胸悶、胸痛、喘促等症狀，嚴重時甚至危及生命。部分患者經心臟團隊評估後，需接受冠狀動脈繞道手術，以建立新的血流通道，恢復心肌正常灌流。

安泰醫院心臟外科主任李涵彥表示，傳統冠狀動脈繞道手術需由胸前正中切開胸骨進入胸腔，傷口較大，胸骨癒合時間較長，患者術後在疼痛控制、活動及傷口照護上，往往需要較長時間恢復。對於曾接受食道重建等大型胸腔手術的患者而言，若仍採傳統方式手術，困難度及風險都會提高。

李涵彥主任指出，本次採用的「微創左側開胸冠狀動脈繞道手術」，由左側胸部小切口進入，不需鋸開胸骨，在符合手術適應症及經專業評估的前提下，可減少胸骨傷害，縮小手術傷口，降低術後疼痛，患者恢復速度也相對較快，傷口約7至10天即可癒合，有助於提早恢復日常生活。不過，是否適合採用微創方式，仍須依病人的血管病變位置、身體狀況及過去病史，由心臟外科團隊進行完整評估，並非所有患者皆適用。

安泰醫院近年持續發展心臟外科微創技術提升心血管及重症醫療量能，不論是微創冠狀動脈，或是周邊血管狹窄，醫療團隊均依照病患狀況規劃最適合的治療方式，提供屏南地區民眾在地且完善的心血管醫療服務，讓許多複雜性心血管疾病患者，不必遠赴醫學中心，也能接受專業的手術治療。

李主任提醒，高血脂、高血壓、糖尿病、吸菸、肥胖及缺乏運動，都是冠狀動脈疾病的重要危險因子。民眾平時應落實少油、少鹽、均衡飲食，規律運動增加肌肉量，並依醫囑控制血脂及其他慢性疾病。若出現胸悶、胸痛、活動後喘、容易疲倦等症狀，應儘速就醫檢查，及早診斷與治療，降低心血管疾病帶來的健康風險。