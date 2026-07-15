赴日狂走2萬步！女醫腳冒「迪士尼皮疹」反喊興奮　3特徵一次看

▲林昀萱醫師赴日本環球影城遊玩狂走路，驚見腳踝冒出「迪士尼皮疹」。（圖／林昀萱醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

皮膚科醫師林昀萱日前赴日本環球影城遊玩，單日步數就突破2萬步。晚上洗澡時，她驚見雙腳腳踝冒出點狀紅疹，且伴隨輕微搔癢感，但身為醫師的她不僅沒被嚇到，反而直呼「特別興奮！」原來這並非蟲咬或過敏，而是擁有有趣名稱的皮膚病「迪士尼皮疹（Disney rash）」，其醫學上的正式名稱為「運動誘發性血管炎」。

為什麼會叫做迪士尼皮疹？林昀萱醫師在粉專發文解釋，因為這類症狀常發生在民眾去遊樂園「狂走」一整天之後，為了方便記憶，醫師乾脆幫它取了這個綽號。除此之外，它還有高爾夫球員血管炎、健行者紫斑、慢跑者血管炎等多種別稱。

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林昀萱進一步說明發病機制，當民眾在炎熱潮濕環境下長時間走路、健行，或從事舞蹈、打球、跑步等運動時，腿部血管為了散熱會持續擴張。一旦血管「一時承受不了」，少量的紅血球就會漏出、跑到皮膚底下，外觀看起來就像是一點一點的紅疹、紫斑或是瘀青。這類狀況特別好發於50歲以上女性，且常與慢性靜脈疾病有關。

至於要如何分辨是不是迪士尼皮疹？林昀萱點出3大代表性特徵：

1. 襪子蓋住的地方沒事：這是最經典的特色，因為襪子具備輕微加壓效果，反而保護了皮膚，紅疹往往會剛好停在襪口的位置。

2. 集中在下肢末端：疹子幾乎都長在小腿與腳踝附近，且常常是左右兩腳都有，呈現圍著小腿分布的狀態。

3. 無全身性發炎反應：患部會伴隨發癢、發熱、輕微疼痛或微腫，但通常不會發燒。

長了迪士尼皮疹需要擦藥治療嗎？林昀萱表示，其實大部分情況下都不用，通常只要適當休息，大約7～14天就會自行消退。她建議民眾可以透過抬高雙腳、冰敷、穿彈性襪來照顧，並暫時避免長時間走路或劇烈運動；若是真的癢到受不了，則可請醫師評估是否需要開立類固醇藥膏塗抹。

不過，林昀萱也提醒，如果除了紅疹，還合併出現「發燒、劇烈疼痛、關節痛」等症狀，或是症狀超過2週還越來越嚴重，就絕對不能當成單純的迪士尼皮疹處理，務必盡速就醫，以排除自體免疫疾病或其他血管炎的潛在危機。

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