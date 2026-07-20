膝蓋退化翻倍「非因變老變胖」！醫揭真凶　別再想省著用

▲現代人膝關節退化比例翻倍，研究揭元凶。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「膝蓋要省著用，用久了會磨光，老了只能換人工關節。」這恐怕是許多民眾心中的養生鐵則。然而，復健科醫師王思恒引述哈佛大學一項跨越數千年的骨骼研究指出，現代人膝關節退化的比例，竟是史前時代的2倍。令人震驚的是，導致關節損耗的元兇根本不是大家以為的「變老」或「變胖」，而是現代人「整天坐著不動」的生活型態。

王思恒醫師在粉專「一分鐘健身教室」發文直言，多數人都把膝蓋軟骨當成「耗材」，誤以為出廠時只有一份，磨光就沒了，因此衍生出「運動很傷膝」、「人老了關節本來就會退化」等迷思。不過，根據哈佛大學團隊針對3個不同時代、年過50歲的人骨進行膝關節退化比例的分析，結果卻徹底推翻這個觀念。

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研究將人骨分為3組，第1組為史前的狩獵採集者與早期農夫，退化率為8%；第2組為1800～1900年初的早期工業時代，退化率為6%；第3組則為1900年末～2000年初的現代人，退化率竟一路狂飆到16%。現代人的膝蓋退化比例，足足是史前時代的2倍、工業時代的近3倍。

王思恒表示，一般人一定會認為「現代人活更久、又更胖，膝蓋當然壞更多」。但研究團隊在統計上將年齡與肥胖的影響全部校正掉，讓大家在「一樣胖、一樣老」的基準線上比較，發現現代人的退化率依然高達2.1倍。論文中明確點出，壽命延長與肥胖，完全無法解釋退化翻倍的現象。

「一定有某個現代才出現的隱形刺客，在偷偷磨你的關節。」王思恒指出，目前所有證據指向的頭號嫌疑犯，就是現代人從「整天在動」變成「整天坐著」的生活型態。

他解釋，許多人不知道軟骨其實是「需要被使用，才會健康」的活組織，而非死氣沉沉的塑膠墊片。由於軟骨內沒有血管，多半得仰賴關節液滋養，當人體規律活動時，等於在告訴軟骨細胞「這裡還要用，請好好維持」；反之，若長期供著不用，軟骨收到「沒用了」的訊號，接著就會開始萎縮、變薄與流失。

不過，王思恒也提醒，軟骨與運動的關係呈現常態分佈，「用太少會壞，用太多、強度太高也一樣會磨壞」。對軟骨最好的保養方式，絕非把它冰起來不動，也不是拿命去操，而是在不痛的範圍內給予「適度、規律」的負荷。別再把膝蓋當耗材，適度活動才是真正的保養之道。