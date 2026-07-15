家人傳染腸病毒！2歲童「2度鬥雞眼」上葉克膜　醫曝致命4警訊

▲2歲童染腸病毒重症，心肺衰竭上葉克膜。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

面對近期腸病毒疫情波動，育兒家庭個個繃緊神經，但衛教單上的冰冷文字，往往難以傳達重症發生時的真實震撼。兒童腸胃科醫師洪華希回憶起多年前一個值班的恐怖夜晚，一名年僅2歲的孩童，前幾小時明明還清醒著找媽媽，隨後卻急速惡化至心肺衰竭、插管甚至用上葉克膜。他沉重呼籲，腸病毒重症的生死，往往只在轉瞬之間。

上一秒還在喊媽媽…幼童突陷心肺衰竭

[廣告]請繼續往下閱讀...

「無數次腸病毒衛教，都不及親眼見過一次腸病毒重症來得深刻。」洪華希醫師在粉專分享這段令人心碎的經歷。當時一名2歲多的腸病毒病童被送往急診，頻繁出現「肌躍症」，雖然意識清楚，甚至為了打點滴哭喊著要找媽媽，活力看似充沛。但醫師敏銳地察覺到異常，孩子即使沒有發燒、沒有哭鬧，心跳仍狂飆至每分鐘130～140下；且明明因嘴破餓了大半天，血糖卻異常高達158 mg/dL。

更危險的訊號隨之而來，在理學檢查瞬間，孩子短暫出現類似「鬥雞眼」的眼神。儘管媽媽來急診前也曾目睹同樣場景，卻以為孩子只是在玩鬧；但洪華希果斷判定，這極高機率是腸病毒重症第二期的「腦脊髓炎」，立刻為其放置動脈導管與中央靜脈導管。

「心肺衰竭，很可能只是一瞬間的事。」洪華希的擔憂在凌晨2點成真。病童的血壓突然變得極不穩定，心跳飆升至155下，隨後面臨插管、心衰竭，甚至必須動用葉克膜搶救。

為何腸病毒如此致命？許多家長對腸病毒的印象停留在嘴破、手腳起疹子等黏膜與皮膚症狀。但洪華希解釋，病毒（特別是腸病毒71型／EV71）最可怕之處，在於它會侵犯生命中樞腦幹。一旦腦幹受損，初期會引發不自主抽動的肌躍症，後期則會出現眼球運動障礙（如鬥雞眼）、眼球麻痺。

當腦幹受損加劇，會導致交感神經過度活化，身體被迫大量釋放作為強心劑與血管加壓劑的腎上腺素與正腎上腺素。這會讓病患心跳加快、血壓攀升，最終全身血管強力收縮，心臟過載運轉，進而引發肺出血與心衰竭。整個崩潰過程機轉複雜，且往往發生在極短時間內。

意識清楚是最大陷阱！家長必看4大警訊

「明明孩子還在喊媽媽，怎麼下一刻就……」這是許多重症病童家長最難以接受的心理落差。洪華希點出一個殘酷的臨床現實：因為腸病毒大多侵犯的是腦幹，而非控制意識的大腦，所以直到心肺衰竭的前一刻，孩子的意識都還可能是清醒的。

在疫情期間，由於感染症減少，無論是民眾還是年輕醫師，都較少接觸到如此兇猛的重症。為了避免悲劇重演，洪華希整理出4大重點警訊，提醒家長務必記住：

1. 肌躍症：無論清醒或睡覺，四肢頻繁出現「像被電到一樣」的突然抽動。

2. 眼球運動異常：出現鬥雞眼、眼球上吊或視線對不準的狀況。

3. 心跳持續過快：在安靜、不哭鬧且退燒的狀態下，心跳依然很快。（1歲大於140次/分；2歲大於130次/分；3～6歲大於120次/分）

4. 反覆嘔吐、意識模糊：意識模糊絕對是警訊，但「意識清楚，也不代表沒事」。

洪華希強調，只要孩子出現上述任何一項症狀，請立刻就醫，並主動向醫師說明觀察到的現象，才能在與病毒搶命的關鍵時刻，為孩子爭取最大的生機。