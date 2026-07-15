林口長庚連9年蟬聯最賺錢！113年醫院財報「全台人事費增81億」

▲中央健保署醫務管理組組長劉林義公布113年醫院財務報告。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

全台醫院盈虧情況出爐！中央健保署今（15）日公布113年醫院財務報告，最賺錢醫院由林口長庚醫院蟬聯9年冠軍，整體結餘37.26億元，但如果單純由醫務收入來看，中國醫藥大學附設醫院的醫務利益結餘17.80億元，連續11年排名第一。國內醫護荒、人力流失問題受到關注，113年財報中醫療機構人事費用和前一年相比增加81億。

中央健康保險署依照「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」，於今（15）日上網公開113年度領取健保費用2億元以上，經各該主管機關或會計師查核通過之240家院所（醫學中心22家、區域醫院83家、地區醫院130家、基層診所3家及2家醫事檢驗所）財務報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

整體結餘排名前10大醫院依序為：林口長庚（37.26億元）、高雄長庚（28.65億元）、中國附醫（23.89億元）、臺北榮總（20.40億元）、臺中榮總（19.01億元）、高雄醫學大（16.52億元）、台大醫院（16.12億元）、成大醫院（15.76億元）、桃園長庚（12.55億元）、中山附醫（11.96億元）。

林口長庚醫院雖然蟬聯最賺錢醫院，但113年整體結餘37.26億元，和前一年56.31億元相比減少逾3成。健保署主秘劉林義表示，細看林口長庚財報，屬於醫療本業醫務結餘4.44億元，成長2億多，主要減少在於非醫務結餘的股利收入，112年股利36.3億元，113年剩下18.4億元，減少近18億元。

至於虧錢的醫院，113年整體收支短絀前10大醫院依序為：高醫岡山（-6.30億元）、屏東榮總含屏榮龍泉分院（-2.54億元）、大同醫院（-0.81億元）、宏仁醫院（-0.68億元）、高雄市聯醫（-0.58億元）、門諾壽豐分院（-0.58億元）、新泰綜合醫院（-0.45億元）、大林慈濟醫院（-0.42億元）、蕭中正醫院（-0.33億元）、國仁醫院（-0.32億元）。

▲▼113年度整體收支結餘前十名醫院（上），醫務本業收支結餘前十名醫院（下）。（圖／翻攝自健保署網站）

劉林義表示，從整體收支來看，9成醫療院所有結餘、僅1成短絀；如果實際從醫院實際與醫療業務相關的醫務收支結餘來看，178家醫院結餘，占75%，包括醫學中心20家（90.9%）、區域醫院65家（78.3%）、地區醫院89家（68.5%）、西醫基層2家（66.7%）、醫事檢驗所2家（100%）；醫務短絀醫院62家，占25%，醫學中心有2家（9.1%），分別是新竹台大、花蓮慈濟。

劉林義也提到，整體虧損醫院如高醫岡山、屏東榮總含屏榮龍泉分院都屬於新設立醫院，有初期成本，另屏榮升格區域醫院有擴充人力設備，成本增加比較多。

此外，國內醫護人力短缺議題受到關注，劉林義指出，醫院人事費用占率113年加總達3102億，比112年增加81億元。

健保署指出，為強化醫療韌性，朝「不同工不同酬」調升醫療服務支付，除自114年起挹注42億元調升急診、加護病房及住院護理費相關支付標準，今年4月再調高兒科急重症支付，包含兒科加護病房及一般住院診察費加成、提升小兒外科重大手術及調高小兒精神科日間住院治療等支付，共挹注2.3億元，6月持續調升兒科、產科、神外、整外及精神科等重症處置，共挹注32億元。

健保署強調，未來將持續研議調整護理費、醫師診察費等人力投入為主之診療項目，並將配合衛生福利部各司署，輔導醫療院所提高醫事人員之薪資，反映其專業付出。