疼痛竟會加速腫瘤生長　醫：特殊止痛止吐藥可助抗癌

▲疼痛可能會加速癌症惡化，有慢性疼痛切勿輕忽。（圖／資料照）

記者邱俊吉／台北報導

有些痛真的不能放著不管，因為慢性疼痛竟可能加速腫瘤生長。最新研究發現，腫瘤會主動吸引痛覺神經長入組織，因為疼痛愈明顯，神經釋放的特定物質可能愈多，這過程會刺激癌細胞增殖、促進血管新生及轉移，也使止痛在癌症治療中的角色重新受到重視。

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部主治醫師廖志穎在臉書寫道，多數人認為疼痛只是身體發出的警訊，但近年研究顯示，神經系統與癌症並非單向關係，而是彼此影響，癌細胞為求生存，會分泌多種生長因子，吸引周圍慢性痛覺神經纖維往腫瘤內延伸，形成「神經新生」，讓神經、腫瘤建立更緊密的連結。

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當腫瘤持續生長、壓迫神經時，神經除了將疼痛訊號傳送至大腦，末梢也會同步釋放多種神經傳導物質，例如物質P、去甲腎上腺素等，而研究發現，這些物質不只傳遞疼痛，還可能刺激癌細胞分裂，促進腫瘤周圍新生血管形成，提供更多養分，甚至協助癌細胞侵襲及轉移，加速腫瘤惡化。

為此，近年癌症治療除了傳統療法外，也開始將研究焦點放在「神經微環境」，希望切斷神經和腫瘤之間的互相促進機制，部分老藥因而被重新評估是否具有抑制腫瘤的效果。

廖志穎指出，目前已有研究顯示，部分特殊止痛或止吐藥，可阻斷物質P等神經傳導物質作用，降低癌細胞接收生長訊號，另有部分降血壓藥如阻斷劑，則被發現能抑制疼痛及壓力引發的交感神經活化，減少有利腫瘤生長的發炎環境，未來都有機會成為輔助癌症治療的新策略。

廖志穎強調，對癌症病人而言，疼痛不只影響生活品質，更可能與疾病進展有關，若出現持續或加劇的疼痛，應主動告知醫療團隊，由醫師評估並提供適當止痛及治療方案，才能兼顧生活品質與治療成效。