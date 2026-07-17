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1歲多孩染hMPV「喘到胸凹」！　醫列6警訊別等了

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲1歲多幼童咳嗽多日，某天早上突然「喘到胸凹」嚇壞父母緊急送醫。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

兒科急診醫師吳昌騰分享，日前收治一名1歲多幼童，連續咳嗽好幾天後，早上突然「喘得很厲害」，被爸媽焦急地抱進急診。經檢查發現，孩子雖未發高燒，但呼吸急促，每次吸氣胸口就明顯凹陷，甚至伴隨鼻翼搧動與血氧下降，情況有些嚴重。沒想到揪出的致病元凶，是近來相當活躍的「人類間質肺炎病毒（hMPV）」。對此醫師也呼籲，一旦發現6大警訊千萬別拖。

「最近流行的，真的不只是流感！」林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰在粉專發文示警，近期社區呼吸道病毒監測顯示，包含hMPV、副流感病毒、流感病毒及新冠病毒都在持續傳播，其中hMPV的檢出率相當高，呼籲大眾別把注意力全放在流感上。

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吳昌騰解釋，很多人可能沒聽過hMPV，但它其實是造成幼兒細支氣管炎、肺炎的重要病毒之一，可引起各年齡層的呼吸道疾病。最新研究顯示，在因感染hMPV而住院的兒童中，約有1/3會發展成重症，特別是5歲以下的嬰幼兒更是高風險族群，家長千萬不可輕忽。

至於感染後會出現什麼症狀？吳昌騰引述一項門診兒童研究指出，hMPV在健康兒童身上通常只會造成輕度病程，最常見的症狀依序為咳嗽（98%）、流鼻水（81%）、發燒（65%）與喉嚨痛（63%）；此外，也有大約半數的病童會出現喘鳴與食慾下降的狀況。

吳昌騰提醒家長，如果孩子只有流鼻水、輕微咳嗽等症狀，大多能在家休息觀察。不過，一旦觀察到孩子開始出現「呼吸變快、胸口凹陷、鼻翼搧動、喘得厲害、嘴唇發紫、精神變差」，或是連水都喝不下時，就不要再等待了，務必立刻帶孩子就醫尋求專業協助。

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關鍵字： 人類間質肺炎病毒 hMPV 咳嗽 重症 兒科急診 吳昌騰醫師 流感 病毒

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