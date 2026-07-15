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中聯致癌油案還未釐清　石崇良：食安制度強化5大管理

▲▼ 衛福部長石崇良 。（圖／記者徐文彬攝）

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

中聯致癌油事件還在調查中，外界也相當關心《食安法》修法。衛福部部長石崇良表示，未來食安制度會從「強化源頭、製程管理、通報管理、品質管理和數位治理」，全面檢討現行制度。至於中聯油脂案何時釐清來源，他表示，最終報告還是要由專家確認，才正式對外公布。

石崇良今日上午出席立院衛環會審查行政院函請審議《菸害防制法》部分條文修正草案，會前受訪時回應預防性下架產品重新上架一事。他表示，過去都是針對問題油品下架，這次是有全面性預防性下架的需求，昨天公布的是安全批次的油品如何重新上架，確保市場供應。

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而有關此事案件來源，石崇良說，目前正在持續調查了解，除了原料的因素，主要應該還有製程問題，包括脫酸、脫色、脫臭，溫度變化也可能引起濃度上升，最終報告還是要由專家確認，才正式對外公布。

他也強調，釐清過程還需要證據佐證，透過合格和不合格批次去比對可能性，因為之前留存樣本已經不可信，所以才擴大下游檢驗，經過此事件後，未來食安制度「強化源頭、強化製程管理、強化通報管理、強化品質管理和數位治理」，全面精進食品安全管理制度。

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關鍵字： 石崇良 中聯油脂 中聯致癌油 致癌油

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