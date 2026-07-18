洗澡摸到「一團肉掉出來」！醫揭脫垂5原因：地基垮了

▲不少女性驚覺「下面有東西要掉出來」，大多是骨盆器官脫垂。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人在洗澡時，驚覺私密處摸到「一團肉跑出來」，或是站久了總覺得有東西掉在陰道口。礙於社會風氣保守，許多患者選擇默默忍受，甚至以為「老了就是這樣」。對此，婦產科醫師陳文欣直言，別太緊張，這其實是常見的「骨盆器官脫垂」，更打破了多數人「把子宮拿掉就會好」的迷思，強調重建支撐地基才是治療根本。

陳文欣醫師在粉專分享，門診中時常遇到患者不好意思地詢問：「醫師，我下面摸到一顆東西……」這類因為下墜感或異物感而求診的女性不在少數。她解釋，女性的子宮、膀胱與直腸，原本是由骨盆底肌肉及韌帶穩穩撐住，但隨著經歷生產、年紀增長，或是長期腹部出力、慢性咳嗽與便秘等因素，這套支撐系統會逐漸鬆弛。一旦支撐力道不足，器官就會開始往下滑。

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當脫垂發生時，患者不僅會在久站或蹲下時摸到異物，日常起居也會受到極大影響。陳文欣指出，常見的症狀包括：

1. 私密處有明顯異物感。

2. 走路摩擦感到不適。

3. 久站伴隨「墜下來」的感覺。

4. 引發頻尿、漏尿及排便不順。

面對器官脫垂，許多患者最常問的就是：「是不是把子宮拿掉就好了？」對此，陳文欣以生動的比喻來闢謠。她說明，問題的核心往往不在子宮本身，而是「支撐器官的地基鬆了」。這就像是房子的樑柱壞掉，單純把家具搬走並不能解決問題。即使切除子宮，膀胱和直腸依然存在，若沒有重新建立支撐，它們日後還是可能繼續往下墜。

因此，現代治療脫垂的關鍵在於把鬆掉的支撐重新拉回去，將掉下來的器官固定回原本的位置。陳文欣提到，目前常見的治療方式包括：從腹部固定人工網帶，把器官重新往上固定的「腹腔鏡達文西懸吊手術」；以及從陰道固定人工網帶，提供穩定支撐的「陰道懸吊修補手術」。

「脫垂，是一種很常見、而且可以改善的問題。」陳文欣呼籲，每位女性的脫垂程度、年齡與生活需求都不相同，對應的治療方式也會有所差異。面對私密處的困擾，不需要再因為害羞而默默忍受，只要交由婦科醫師進行評估，一定能找到最適合自己的改善方式。