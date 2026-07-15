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放寬蘋果農藥「遭疑受美施壓」　石崇良：標準沒有對齊美國

▲▼ 衛福部長石崇良 。（圖／記者徐文彬攝）

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署4月公告修正「農藥殘留容許量標準」，其中用於蘋果的殺蟲劑芬普寧殘留容許量放寬6倍，遭到台中市市長盧秀燕質疑「不曉得衛福部受到什麼樣的壓力。」對此，衛福部部長石崇良回應，蘋果在111年就提出要調整標準，「美國標準為5ppm，我們是3ppm，並不是完全對齊。」

針對放寬蘋果芬普寧殘留，石崇良回應，今年4月21日發布農藥MRL標準，總共有174品項，其中有120是國內生產製造，另外54品項是進口，都是農民和業者需要而提出，經過專家討論才做調整和發布。

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他指出，以蘋果為例，111年就提出要調整芬普寧標準，經過嚴謹評估和討論，今年1月才進行預告，4月正式公告，過去蘋果沒有獨立列項芬普寧，是列在梨果類，對照其他國家標準，日本是訂在2ppm，韓國是3ppm，「美國是5ppm，我們是訂3ppm，並不是完全對齊。」

食藥署也強調，農藥殘留容許量標準均是基於國內外資料、毒理資料、田間殘留試驗及國人膳食攝取情形進行風險評估，並不存在所謂的美國壓力或政治交換，更與「台美對等貿易協定(ART)」無關。

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關鍵字： 蘋果 芬普寧 石崇良 盧秀燕

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